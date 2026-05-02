A finales del mes pasado, se publicó el Decreto Supremo N.º 006-2026-VIVIENDA, que actualiza el reglamento de la Ley Nº 28687, alineándolo a cambios recientes. Foto: Andina/ Referencial.
A finales del mes pasado, se publicó el Decreto Supremo N.º 006-2026-VIVIENDA, que actualiza el reglamento de la Ley Nº 28687, alineándolo a cambios recientes. Foto: Andina/ Referencial.
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Gerardo Rosales Diaz
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En el Perú, la formalización de la propiedad informal ha sido una política sostenida por décadas. En ese marco, a finales del mes pasado, se publicó el Decreto Supremo N.º 006-2026-VIVIENDA, que actualiza el reglamento de la Ley Nº 28687, alineándolo a cambios recientes.

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