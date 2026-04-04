¿Pueden revisar mi historial crediticio para alquilarme un departamento? (Foto: Pexels)
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En un contexto donde el mercado de alquileres se ha vuelto más competitivo y los propietarios buscan reducir riesgos de morosidad, se ha extendido la práctica de solicitar información adicional a los potenciales inquilinos.

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