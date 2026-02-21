La encuesta pone en el radar a los jefes o jefas de hogar de Lima y Callao. De hecho, la mayor parte de ellos, interesados en comprar una vivienda, forma parte de la población más joven y no tiene un inmueble aún.

En concreto, con información recopilada de usuarios de Nexo Inmobiliario, el 77% de los usuarios que busca un inmueble no posee vivienda propia y el 42% de los jefes de hogar interesados realizar la compra tienen hasta 35 años, lo que evidencia que la demanda está compuesta principalmente por nuevos compradores.

La encuesta pone en el radar a los jefes o jefas de hogar. De hecho, la mayor parte de ellos, interesados en comprar una vivienda, forma parte de la población más joven y no tiene un inmueble aún. (Foto referencial: Freepik)

¿Qué tipo de vivienda buscan?

¿Qué buscan los compradores? ¿qué quieren en sus viviendas? Un 73% tienen principalmente en cuenta la distribución del departamento.

Ante esto, el 44% de interesados en adquirir una vivienda busca inmuebles de tres dormitorios y el 39% prefiere dos dormitorios.

La diferencia está vinculada al propósito de compra pues las viviendas de tres dormitorios predominan entre quienes compran para vivir, mientras que las de dos dormitorios se asocian más a inversión.

Por otro lado, el ambiente más valorado es el dormitorio principal, considerado indispensable por el 72%, le sigue la sala comedor (62%), y la cocina (46%).

Asimismo, el 64% de usuarios prefiere que la sala comedor tenga balcón, incluso si eso implica reducir espacio interior. En cuanto a las áreas comunes, la terraza es la más apreciada, seguida del gimnasio y las áreas verdes.

El entorno también influye en la decisión. Cerca de seis de cada 10 encuestados valora más que el departamento esté frente a un parque. Además, les interesa que esté cerca de su trabajo (41%) y cerca de vías de transporte público (39%).

El 62% de potenciales compradores considera indispensable que su nuevo hogar sea apto para mascotas, proporción que sube a 68% entre los menores de 35 años.

Los compradores con presupuestos limitados están enfocándose en ciudades donde el costo de la vivienda se ajusta mejor a los ingresos locales. (Foto referencial: Freepik)

Distritos con mayor interés

Respecto a la ubicación, los distritos de Lima Moderna concentran gran parte de las preferencias. Jesús María encabeza la lista de distritos donde los encuestados comprarían su vivienda, con 21% de interesados. Le siguen:

Lince (14%)

Santiago de Surco (14%)

Pueblo Libre (13%)

Magdalena del Mar (13%)

Miraflores (12%)

Surquillo (11%)

Chorrillos (10%)

San Borja (10%)

San Miguel (9%)

Cercado de Lima (12%)

La Victoria (9%)

Breña (7%)

Barranco (7%)

San Isidro (6%)

La Molina (3%)

Entre los principales motivos por los cuales los compradores eligen estos distritos como primera opción están la cercanía a calles o avenidas principales pues los consideran céntricos, la seguridad, las áreas verdes y la proximidad a familiares.

Otros factores considerados son la cercanía a centros comerciales, a colegios o centros de estudios, a centros empresariales o trabajo y al mar.

Los ingresos de los compradores: ¿cuánto están dispuestos a gastar?

La mayor parte de esos usuarios busca una vivienda para vivir en ella y no necesariamente como inversión: el 75% señala que su motivación es uso propio, mientras que el 25% sí apunta a revender o alquilar el inmueble. Pero, ¿cuánto quieren gastar?

El hecho de que casi la mitad de compradores tengan un perfil joven también se refleja en las condiciones financieras. Pese a que los ingresos de los interesados en comprar aumentaron en el último año a un promedio de S/ 7,015.20, la mayoría de compradores potenciales se encuentra por debajo de esa cifra.

El 46% de los jefes de hogar declara ingresos brutos mensuales de hasta S/ 5,000, mientras que un 36% se ubica entre S/ 5,000 y S/ 10,000.

Compras de vivienda, perfil del consumidor. Fuente: CODIP

Con esto en mente, de acuerdo con el estudio, el rango de precios promedio de los departamentos que buscan los usuarios bajó de S/ 375,679 en 2024 a S/ 330,772 en 2025.

Compras de vivienda, perfil del consumidor. Fuente: CODIP

Sin embargo, la capacidad de ahorro para concretar la compra se ha reducido. El monto promedio que los usuarios dicen tener disponible para la cuota inicial de su vivienda pasó de S/ 44,161 en 2024 a S/ 37,035 en 2025.

Compras de vivienda, perfil del consumidor. Fuente: CODIP

Incluso cerca de la mitad de los interesados en comprar tienen menos del monto promedio. Un 25% cuenta con entre S/ 10,000 y S/ 20,000, mientras que un 18% dispone de menos de S/ 10,000 para la inicial.

En cuanto a la cuota mensual que estarían dispuestos a pagar, el promedio estimado es de S/ 2,495, ligeramente inferior al de 2024. En este caso, un 48% indica que podría pagar cuotas de entre S/ 2,000 y S/ 3,000, pero un 39% de usuarios afirman que no lograría solventar cuotas mayores a S/ 2,000.

Compras de vivienda, perfil del consumidor. Fuente: CODIP

El rango de precios promedio de los departamentos que buscan los usuarios bajó de S/ 375,679 en 2024 a S/ 330,772 en 2025. (Foto: Dreamstime)

Crédito como principal financiamiento

Ante ciertas limitaciones en los ingresos, el crédito hipotecario continúa siendo el principal mecanismo para acceder a la vivienda. Un 35% de encuestados señala que piensa pagar con un préstamo que ya tiene preaprobado, mientras que el 28% planea investigar opciones de financiamiento bancario.

Pese a todo lo mencionado, existen factores que están frenando decisiones de compra. Entre quienes no tienen definido cuándo adquirirán un inmueble o no planean hacerlo en el corto plazo, el 42% indica que los precios y promociones actuales no les resultan atractivos y el 29% considera que las tasas de interés no les resultan favorables.

Por ahora, casi seis de cada 10 encuestados estimaba adquirir una vivienda en el 2026, mientras que un 31% aún no tenía una fecha definida.

Más allá del precio, para la decisión de compra un 73% tienen principalmente en cuenta la distribución del departamento. (Imagen: Andina)