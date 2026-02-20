José María Balcázar, ahora nuevo presidente de la República del Perú, tiene varios retos por delante, pero quizá uno de ellos sea cuidar una de los pocos indicadores que ha sobrevivido a la incertidumbre generalizada de los últimos años: la estabilidad macroeconómica.

En este contexto, Gestión conversó con Renzo Merino, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, analista líder para Perú, sobre la nueva coyuntura en el país.

¿Se veía venir otro cambio de presidente? ¿Cómo lo toma una calificadora de riesgo como Moodys’?

La calificación refleja el análisis sobre el perfil crediticio del soberano. Entre los elementos que nosotros consideramos para hacer este análisis, hay ciertos temas fundamentales como el marco institucional del país. Además, hay otros elementos de fuentes de riesgo como el riesgo político. Estos temas son bastante importantes en nuestro análisis sobre Perú y cómo se reflejan al final en cuanto al nivel de la calificación del Perú.

[...] No podemos decir que [lo sucedido] no es un desarrollo sorpresivo. Nuestro escenario base, que actualmente apoya la perspectiva estable que tenemos sobre la calificación de Perú, contemplaba que sobre todo a partir de las elecciones que vienen en los próximos meses y a consecuencia de las reformas políticas que se aprobaron hace un par de años esta situación de desbalance entre los poderes debería empezar a corregirse hasta cierto punto. Además, esperábamos que la situación política se vuelva menos inestable o en lo ideal más estable.

José María Balcázar, es el nuevo presidente del Perú. (Foto: El Comercio)

El temor más grande de los empresarios en Perú es que se concrete un cambio radical en las carteras clave, en un gabinete que solo va a durar hasta julio. ¿Eso podría ser un factor que preocupe a Moody’s?

Por el lado institucional, si bien hay debilidades por el lado de las instituciones políticas, lo que también reconoce la calificación que tiene el Perú (Baa1, tres peldaños dentro del grado de inversión), son las fortalezas que tienen las instituciones que están ligadas al manejo macroeconómico.

En cuanto a la política monetaria, hablamos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP); en cuanto al manejo fiscal, vemos cómo ha venido operando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en las últimas décadas.

Aun así, hay que tener en cuenta que ese nuevo Gobierno interino, en este periodo de transición, va a tener ciertas limitantes que han sido factores importantes para cómo se han comportado los gobiernos en los últimos años . Es un Poder Ejecutivo que no tiene mayorías en el Congreso de la República y por lo tanto depende mucho de lo que ocurra con las acciones que se tomen en el Parlamento.

Eso también puede obviamente afectar temas como la composición del Gabinete y las políticas que se aborden.

¿Qué esperan sobre las medidas contra la inseguridad?

Esperaríamos que, al menos en los próximos meses, más allá del tema electoral, la seguridad siga siendo una prioridad.

Y, ¿sobre el manejo macroeconómico?

En cuanto al manejo macroeconómico, esperaríamos que en los próximos meses y hasta el cambio de Gobierno sigan operando las instituciones económicas de la misma manera, asegurando que no vayan a surgir desbalances. Hasta cierto punto, viendo la reacción del mercado a los eventos de estos últimos días, no lo describiría como calma, sino más bien como cautela.

Congreso. “Más allá del tema de quién sea elegido presidente en el país, también estamos prestando mucha atención a lo que puede ocurrir en el Congreso y sobre todo ahora con la nueva Cámara del Senado”, dijo Merino.

Antes del cambio de Gobierno, ¿qué tenía Moody’s en su radar sobre Perú?

Antes de lo que ocurrió esta semana, estábamos monitoreando en el corto plazo quizás dos temas importantes que pueden afectar en particular la trayectoria fiscal del país. Uno es este proceso relacionado a Petroperú y la reestructuración de la compañía, la posible venta de activos, etcétera.

El segundo tema está relacionado a las leyes que se han aprobado por el Congreso de la República en los últimos años que podrían tener un efecto sobre el gasto, entendiendo que la administración anterior, bajo el ahora expresidente José Jeri, había considerado llevarlas ante el Tribunal Constitucional para ver si hubo una posible inconstitucionalidad.

Antes del cambio de Gobierno, Moody's estaba atento a cómo avanzaba la reestructuración de Petroperú. Foto composición Chatgpt - Diario Gestión

¿El Congreso también estaba en su radar?

Justamente, más allá del tema de quién sea elegido presidente en el país [tras las elecciones generale], también estamos prestando mucha atención a lo que puede ocurrir en el Congreso de la República, sobre todo ahora con la nueva Cámara del Senado.

En concreto, cómo eso podría afectar el tema de la gobernabilidad para el próximo Gobierno, la capacidad de desarrollar e implementar políticas que ayuden al desarrollo económico del país y también la capacidad de formular consensos cuando se tengan que abordar ciertas presiones que puedan afectar no solo el perfil crediticio, sino en general el bienestar de las personas en el Perú.