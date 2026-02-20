A falta de que el nuevo presidente José María Balcázar defina si seguirá la línea trazada por el gobierno de José Jerí para reestructurar Petroperú, la empresa estatal ha publicado una nueva convocatoria de trabajo vinculada a esta problemática.

Hoy la petrolera ha hecho público que busca ocupar 3 plazas: gerente de Reorganización y Gestión Estratégica; gerente de Cumplimiento; y Jefe de Comunicaciones.

“En Petroperú buscamos profesionales comprometidos que quieran sumar su talento a nuestra operación. Abrimos nuevas convocatorias vigentes para diversas áreas de la empresa”, es el mensaje que acompaña la publicación en sus redes oficiales.

La empresa pública comunicó que recibirá postulaciones hasta el próximo 24 de febrero. Los 3 puestos son a plazos indeterminados y no se precisa previamente el sueldo correspondiente.

En el caso del gerente de Reorganización, se solicita como mínimo a un bachiller en las las carreras de Administración de Empresas, Economía, Derecho, Ingeniería o afines. Como “deseable” se solicita que tenga una maestría en Dirección de Empresas, MBA o Derecho Corporativo.

Respecto a su experiencia laboral, como general se califica de “Indispensable 10 años mínimos de experiencia laboral en general desde egresado en empresas o entidades públicas y/o privadas y/o entidades del gobierno nacional”.

Como “deseables” se solicita “indispensable 4 años de trayectoria profesional específica en posiciones gerenciales, jefaturales o equivalentes liderando áreas de proyecto” y 2 años en empresas vinculadas al sector energía, minas o hidrocarburos en puestos equivalentes.

Vale recordar que, consultado por el destino de la reforma que arrancó el gobierno de José Jerí para Petroperú, Balcázar reconoció que no maneja el tema, indicó que es un problema técnico de Petroperú que se tratará con los asesores del Poder Ejecutivo y Legislativo. Tampoco sentó posición sobre su apoyo a su reorganización.

“Hay que buscar una solución integral al problema y no tener algunas decisiones que puedan llamar a sospechas. Para eso necesitamos sentarnos y dialogar con técnicos, políticos y abogados que puedan permitir dar una solución”, dijo en RPP.