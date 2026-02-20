La empresa pública comunicó que recibirá postulaciones hasta el próximo 24 de febrero. Los 3 puestos son a plazos indeterminados y no se precisa previamente el sueldo correspondiente. (Foto: Andina).
La empresa pública comunicó que recibirá postulaciones hasta el próximo 24 de febrero. Los 3 puestos son a plazos indeterminados y no se precisa previamente el sueldo correspondiente. (Foto: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Hoy la petrolera ha hecho público que busca ocupar 3 plazas: gerente de Reorganización y Gestión Estratégica; gerente de Cumplimiento; y Jefe de Comunicaciones.

“En Petroperú buscamos profesionales comprometidos que quieran sumar su talento a nuestra operación. Abrimos nuevas convocatorias vigentes para diversas áreas de la empresa”,

LEA TAMBIÉN: Perú Libre retorna: MEF se “alista” para su titular número 9 en 5 años, la lista de pendientes

La empresa pública comunicó que recibirá postulaciones hasta el próximo 24 de febrero. Los 3 puestos son a plazos indeterminados y no se precisa previamente el sueldo correspondiente.

En el caso del gerente de Reorganización, se solicita como mínimo a un bachiller en las las carreras de Administración de Empresas, Economía, Derecho, Ingeniería o afines. Como “deseable” se solicita que tenga una maestría en Dirección de Empresas, MBA o Derecho Corporativo.

Respecto a su experiencia laboral, como general se califica de “Indispensable 10 años mínimos de experiencia laboral en general desde egresado en empresas o entidades públicas y/o privadas y/o entidades del gobierno nacional”.

Como “deseables” se solicita “indispensable 4 años de trayectoria profesional específica en posiciones gerenciales, jefaturales o equivalentes liderando áreas de proyecto” y 2 años en empresas vinculadas al sector energía, minas o hidrocarburos en puestos equivalentes.

Hay que buscar una solución integral al problema y no tener algunas decisiones que puedan llamar a sospechas. Para eso necesitamos sentarnos y dialogar con técnicos, políticos y abogados que puedan permitir dar una solución”, dijo en RPP.

TE PUEDE INTERESAR

Presidente Balcázar sobre Petroperú: “No se tomarán decisiones que puedan llamar a sospechas”
Perú Libre vuelve al Gobierno: Petroperú, acuerdo fiscal y otros 8 temas que podrían dar un giro

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.