Uno de los que tiene mayor incidencia en el desarrollo del país es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que estaba al mando de Denisse Miralles desde mediados de octubre. Con todo este panorama de incertidumbre, el Perú podría tener a su décimo octavo ministro de este sector.

“El MEF es fundamentalmente la caja del país y el encargado de administrar todos los recursos. Su tarea de toda la vida es que estén equilibrados”, explicó Jorge Zapata, presidente de la Confiep, en diálogo con Gestión.

Sin embargo, considerando apenas los cinco meses que restan para que asuma una nueva gestión, producto de las elecciones generales, queda la duda sobre la capacidad y prioridades que tendrá.

Finanzas públicas delicadas

Para Alfredo Thorne, exministro de Economía y director de Thorne & Associates, una de las principales tareas debe estar en el cuidado de las finanzas públicas . En 2025, por poco se incumplió la regla fiscal por tercer año consecutivo y, aún así, el panorama en este año no parece mejorar.

“Esta gestión del MEF [Miralles] deja un manejo complicado de las finanzas públicas. Se venía hablando de un nuevo crédito suplementario [estaba programado para marzo y destinado a más obras]. Es complicado porque, cuando se hacen los cálculos, y sin incluir los gastos en defensa, el déficit podría rondar el 3.4% de Producto Bruto Interno (PBI) en lugar del 1.8% [que se tiene como meta]” , sostuvo.

A esto, indicó que se deben agregar hasta US$ 3,500 millones para la compra de 24 aviones cazas. “El nuevo ministro va a tener muchísima presión de los sectores para ablandar [los límites de presupuesto]”, complementó.

Expertos dicen que una de las principales tareas debe estar en el cuidado de las finanzas públicas, evitando mayores compromisos de obras sin financiamiento. (Fuente: Andina)

Coincidiendo con esta urgencia, Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), apuntó que quien resulte nuevo jefe del MEF debe abocarse a mejorar la imagen de la estabilidad fiscal del país.

Una señal positiva, anotó, sería evitar nuevos compromisos que generen más déficit fiscal, como el desarrollo de inversiones que no cuenten hoy con financiamiento en el presupuesto.

“Se podría decir que un innegociable es que no se generen más gastos, deudas, que se entregue sin más complicaciones las finanzas al nuevo Gobierno [en julio]. El Gobierno que suceda a Jerí no debe incursionar en más inversiones, sino apuntar a dejar una administración ordenada”, refirió.

Sícoli agregó que también podría “allanarse el camino” para que, desde agosto, se realice una reforma de eficiencia en el Estado, enfocada en una reestructuración interna: reducción del gasto público, eliminando la superposición de funciones y simplificando el sector público.

Factor clave: Petroperú

Al análisis de Zapata, también será una prioridad del MEF que no se retroceda en ya no entregar dinero a la empresa pública Petroperú, que viene años presentando resultados negativos.

“Pese a todo el dinero del país entregado, sigue sin salir del hoyo, es un balde sin fondo y, por lo contrario, demanda más recursos. Era fundamental una reestructuración y, en ese sentido, se hizo bien en darle la evaluación a ProInversión. Eso tiene que continuar”, comentó.

“Al igual que el cuidado de las finanzas, junto a Petroperú, son un tema factible en estos meses porque dependen de voluntad política”, complementó.

Para Thorne, con una perspectiva más de alerta, no queda claro que el actual proceso de reestructuración esté “yendo bien”, por lo que el próximo titular del MEF tendrá el encargo de que se den señales más claras hacia un real y eficiente proceso.

ProInversión descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta. (Imagen: Andina)

Grande proyectos en el limbo

De otro lado, este cambio de Gobierno también toma al país en plena incertidumbre alrededor de tal vez uno de los proyectos más esperados en los últimos años: la nueva Carretera Central, que demanda una inversión de US$ 24,000 millones, aproximadamente.

Para Thorne, la tarea aquí pasa por realizar un “control de daños” y acercarse a la administración de Francia, pues como se recuerda el contrato de este proyecto es de Gobierno a Gobierno (G2G).

“Esta carretera, al igual que la Vía Expresa y el puente Santa Rosa, son imprescindibles para el país. Además, se habla de su ejecución vía Asociaciones Público Privadas (APP) y ya no G2G, pero los costos financieros del primer esquema no se están apuntando correctamente para el déficit fiscal”, señaló.

A decir de Sícoli, lo ideal sería que esta nueva administración del MEF llegue a un acuerdo con el gobierno francés sobre las diferentes controversias y se empiece el proceso de construcción, pero precisamente el plazo con el que cuenta es el máximo limitantes.

“En cinco meses no es que se pueda aprender todo el proceso. Tendría que ser una persona con formación previa o importante alrededor de este proyecto, con conocimiento en el manejo interno del MEF”, analizó.

En el ámbito de infraestructura, Zapata sostuvo que hay una tarea más compleja para el nuevo MEF en cómo resolver el problema de falta de financiamiento para las obras a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Subrayó que las consecuencias, desde ya, son significativas.

“Las obras paralizadas son lo peor que le puede pasar al país y hoy hay una gran parte a cargo de la ANIN por falta de fondos. Si se abandonan los proyectos, se deterioran y costará mucho más. Además, aquí habla de obras para prevención de desastres: defensas ribereñas, entre otros”, planteó.

Los expertos también coincidieron en que, dada la coyuntura y el corto plazo, es importante evitar “cambios importantes” para evitar mayor pérdida de confianza de los inversionistas . Zapata remarcó que se deberá apuntar a realizar mínimos cambios en el plano ministerial.

“Conformar un Consejo de Ministros es difícil. Solo buscar un primer ministro es complejo y en esta coyuntura lo será más”, señaló Zapata.