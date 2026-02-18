El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que este año transferirá S/ 10,000 millones a las municipalidades provinciales y distritales para impulsar la ejecución de obras públicas que ayuden a cerrar brechas de infraestructura.
Los recursos se entregarán a través de una ampliación del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos locales.
Esto forma parte del proceso de descentralización fiscal que busca fortalecer la gestión de los gobiernos locales, aprobado previamente con el Decreto Supremo 013-2026-EF.
Asimismo, con la Resolución Ministerial 073-2026-EF/50 se establecieron los índices de distribución de los recursos que provienen principalmente del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que subió de 2% a 2.5% este año.
El MEF recordó que el aumento del IPM forma parte de un proceso gradual pues se indica que el impuesto crecerá 0.5% cada año hasta llegar a 4% en 2029. La medida se implementa junto con una reducción equivalente en la tasa del IGV, manteniéndose la carga total en 18%.
“La distribución del FONCOMUN se efectuará sobre la recaudación mensual efectiva del IPM; por ejemplo, los recursos transferidos en febrero corresponden a lo recaudado en enero de 2026”, indicó el MEF.
Con este fortalecimiento progresivo, el MEF estima que el FONCOMUN aumentará en aproximadamente S/ 2 000 millones adicionales por año, lo que permitirá alcanzar los S/ 10 000 millones en transferencias durante 2026.
Los recursos adicionales generados por el incremento del IPM deberán usarse solo en proyectos de inversión pública, priorizando obras de infraestructura y mejoras en servicios básicos. Para asegurar este cumplimiento, el MEF llevará un registro separado de estos fondos.