Distritos que reciben recursos extra durante el año por la actividad minera, como San Marcos o Marcona, no han podido ejecutar más del 65% de sus recursos en obras durante los 3 años de gestión municipal actual. (Fuente: Andina).
El 2026 es un año electoral en Perú. Si bien los reflectores se los llevan los candidatos a la presidencia, las 1,891 municipalidades del país también cambiarán de autoridades el próximo 4 de octubre.

