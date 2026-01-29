En este contexto, Gestión puso el foco en las 10 municipalidades con más recursos para proyectos de inversión en el país. Este “selecto” grupo está compuesto por distritos que superaron los S/ 100 millones de presupuesto en el 2025, y que en 2026 repiten esa cifra.

Los 10 distritos “más ricos”

En total, 32 municipios superaron S/ 100 millones asignados para realizar obras el año pasado. Sin embargo, al considerar solo los 10 “más ricos”, este grupo no logró invertir S/ 3,073.4 millones entre 2023 y 2025, es decir, desde que iniciaron sus gestiones municipales, según constató este diario. En este periodo tenían disponible S/ 11,115 millones.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), San Marcos (Áncash), Megantoni (Cusco), Marcona (Ica), Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa (Tacna), San Antonio (Moquegua), Ilabaya (Tacna), Torata (Moquegua), Yarabamba (Arequipa), Challhuahuacho (Apurímac) están en la lista revisada.

En detalle, desde el 2024, y tras emitir un paquete de bonos para conseguir más recursos, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es la entidad de este nivel de gobierno con más dinero habilitado para obra pública en el país. Entre 2023 y 2025, la MML ha logrado gastar en promedio el 73.6% de sus recursos, siendo el mejor el año pasado: ejecutaron S/ 1,552.8 millones.

Pero lo más interesante ocurre en provincias, donde varias de las localidades se benefician directamente por la actividad minera. Paradójicamente, suelen ser las que más complicaciones tienen para avanzar sus obras.

Dos ejemplos son bien ilustrativos de ello. En el grupo de 10 hay dos distritos que resaltan: San Marcos y Marcona. En el primero opera Antamina y en el segundo Shougang, lo que ha generado que sus presupuestos para obras sean superen los S/ 200 millones anualmente desde 2023.

Sin embargo, según constató Gestión, desde que iniciaron sus gestiones municipales actuales, ambos distritos no han podido gastar más del 65% de sus recursos.

Las 10 municipalidades "más ricas" del Perú*: presupuesto no ejecutado 2023-2025 Departamentos Distritos No ejecutado (S/) Áncash San Marcos 1,188,496,561 Lima Municipalidad Metropolitana de Lima 763,487,215 Ica Marcona 320,874,761 Cusco Megantoni 312,293,823 Arequipa Yarabamba 142,706,213 Moquegua San Antonio 99,259,891 Apurímac Challhuahuacho 95,588,202 Moquegua Torata 71,843,205 Tacna Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa 67,342,876 Tacna Ilabaya 11,447,001 (*) Para definir cuáles eran los "más ricos" se tomó en cuenta la data del 2025 y el presupuesto institucional modificado (PIM). Fuente: Transparencia Económica del MEF

¿Cómo se ve el panorama para este año? En el 2026, las 1,891 municipalidades -en conjunto- tienen, hasta el 27 de enero, S/ 17,143 millones para proyectos, monto que crecerá en los próximos meses, ya que recibirán transferencias de los recursos provenientes de fuentes como el canon minero o el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun). Solo para saber cómo arrancaron el año, vale la pena decir que de este total ya se ejecutó el 3.1% en un solo mes.

Panorama en el último año de gestión municipal

Para César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), en este 2026 será muy difícil observar resultados diferentes a los de años previos para la gestión municipal saliente.

Si bien el gasto de algunas de las 10 municipalidades más “ricas” en obras creció año a año, como la MML, como grupo, salvo el 2023 (S/ 992 millones), en 2024 y 2025 dejaron sin gastar más de S/ 1,000 millones.

Según explicó, podría pensarse que la presión política alentará la ejecución de obras. Sin embargo, esto también podría generar otro impacto en el gasto: que se realicen intervenciones no significativas.

“Algo a considerar es que las municipalidades cuentan con poco personal con conocimientos altos en gestión pública para sacar proyectos grandes. Con el año político encima, podría generarse una atomización: demasiados proyectos pequeños. Eso es perjudicial porque no tendrán un impacto real”, apuntó.

Un análisis similar realizó Karla Gaviño, profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), quien consideró que lo anterior también evitaría que este 2026 las autoridades salientes superen sus mejores resultados de ejecución de años previos.

En ese sentido, lamentó que, en busca de un efecto electoral, las autoridades salientes opten por ejecutar, sobre todo, las llamadas “IOARR”, que son intervenciones de baja complejidad.

“Deberíamos esperar que inauguren los grandes proyectos que plantearon hace 4 años, pero lo que veremos seguro será una aceleración de gasto en esa clase de proyectos pequeños, como rehabilitación de pistas o monumentos. No veremos nuevas obras de impacto porque saben que ya están terminando sus periodos”, cuestionó.

Nuevas autoridades deben evitar que “ciclo” se repita

De cara al inicio de la gestión municipal 2027-2030, García planteó que los nuevos alcaldes tienen un reto importante adelante. Evitar que el mismo comportamiento de la inversión pública en periodos como este se siga prologando.

Una de ellas es clave, ya que altera la planificación de municipios relativamente pequeños como San Marcos todos los años: la poca previsión de cuanto recibirán por conceptos como el canon minero.

“Es una de las causas de ineficiencia en el gasto que mantienen un mismo ciclo en la inversión pública. Gran parte del presupuesto no se destina a inicios de año. Como todo se reacomoda, las municipalidades no tienen un plan estable. Eso incentiva la improvisación y arrancar obras que calcen, no las que realmente se necesitan”, comentó.

A falta de recibir más recursos, algunos distritos ya sufrieron este impacto en el 2026. Gestión constató que, según el MEF, Marcona tenía S/ 345 millones disponibles para obras al 26 de enero y ya había gastado el 3.8%. Solo 2 días después, el presupuestó creció a S/ 424 millones, lo que redujo su avance a 3.4%.

De acuerdo a Gaviño, el MEF podría informar previamente a estas municipalidades “ricas” un aproximado de lo que recibirían para evitar desbalances en sus presupuestos. Sin embargo, también es notoria la falta de propuestas en torno a este tema de parte de los candidatos presidenciales. Si bien ellos no dirigirán estas municipalidades, sí marcarán la pauta con sus políticas. Otro asunto a encarar será la aplicación de la Ley General de Contrataciones Públicas (LGCP).

Como contó Gestión, recién cumplirá un año de vigencia en abril de este año, pero ya el MEF modificó más de 120 artículos de su reglamento.

“En 2027 será natural que las nuevas gestiones tengan una curva de aprendizaje. Si le sumamos estas modificaciones normativas, serán cautos para lanzar nuevos proyectos. Los políticos tienen el reto de plantear propuestas para evitar que se desacelere la inversión por el cambio de gestión”, precisó Gaviño.