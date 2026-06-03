Proceso electoral. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El próximo 7 de junio, los peruanos acudirán a las urnas para elegir en segunda vuelta a quien conducirá los destinos del país durante los próximos cinco años. Como es de público conocimiento, la primera vuelta estuvo marcada por graves irregularidades de parte de la ONPE, que afectaron la confianza en el proceso electoral.

En ese sentido, los gremios empresariales - representantes de la micro, pequeña, mediana y gran empresa -

Es decir, “que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan ejercer su derecho dentro de los horarios establecidos, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, así como a los peruanos residentes en el exterior”.

En una votación altamente polarizada, la cobertura de mesas es clave. Te explicamos los esquemas de compensación económica, viáticos para zonas rurales y las funciones de estos actores en la jornada electoral. (Foto: ONPE)
En una votación altamente polarizada, la cobertura de mesas es clave. Te explicamos los esquemas de compensación económica, viáticos para zonas rurales y las funciones de estos actores en la jornada electoral. (Foto: ONPE)

Asimismo, solicitan que se otorguen las condiciones necesarias para que los personeros de ambas organizaciones políticas puedan cumplir sus funciones en un ambiente de paz y seguridad, especialmente durante el conteo de votos.

Los gremios también solicitaron que el traslado de las actas y ánforas hacia y desde los locales de votación, sea supervisado por personal de las Fuerzas Armadas.

“Invocamos a los observadores internacionales y al comité de expertos del JNE un estricto control y trazabilidad del proceso electoral, sobre todo en las zonas más alejadas del país”, añaden.

Finalmente, señalan que el país y la comunidad internacional estarán atentos al debido desempeño de las autoridades electorales. Por ello, “es indispensable recuperar la confianza en el proceso electoral, y con ello el respeto a la voluntad popular”.

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