Podemos Perú. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Podemos Perú anunció, a través de un comunicado, la disolución de su bancada en el Congreso de la República y el ingreso a una etapa de “reestructuración total“.

A través de un comunicado, el partido político detalló que esta decisión responde a un “pedido de las bases a nivel nacional” y a un acuerdo unánime de la dirigencia,

Asimismo, como parte de este proceso de reestructuración, la agrupación política comunicó el inicio de procesos disciplinarios contra los militantes sobre quienes pesen denuncias por presuntos actos de corrupción, lo cual “determinará su expulsión definitiva”.

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En ese marco, se llevará a cabo la elección de un nuevo secretario general nacional, quien tendrá la tarea de conducir, “con total independencia”, las acciones destinadas a la renovación política del partido con la mirada puesta en lograr su reinscripción ante los organismos electorales.

“De esta manera, Podemos Perú inicia una nueva etapa donde renueva su compromiso fundacional con la transparencia de este proyecto político que representa a millones de peruanos emergentes en todo el país”, concluye el mensaje.

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