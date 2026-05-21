Jamie Dimon Photographer: Qilai Shen/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, afirmó que el gigante de Wall Street probablemente contratará a más especialistas en inteligencia artificial y a menos banqueros tradicionales a medida que se acelera la adopción de esta tecnología.

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