“Creo que con el tiempo reducirá nuestros empleos”, señaló Dimon en una entrevista con Bloomberg Television durante la China Summit del banco en Shanghái. “Habrá todo tipo de trabajos distintos, y creo que contrataremos más personas de IA y menos banqueros en ciertas categorías, y eso los hará más productivos”.

Los comentarios de Dimon reflejan un giro más amplio de la industria hacia la automatización que está redefiniendo la fuerza laboral financiera global. A medida que la IA se expande en Wall Street, los bancos compiten por aumentar la productividad y optimizar operaciones mientras intentan gestionar el posible costo político y social derivado de los recortes de empleo.

A diferencia de otros ejecutivos bancarios, Dimon adoptó un tono moderado y sostuvo que la transición impulsada por IA puede manejarse en gran medida mediante rotación natural de personal en lugar de despidos masivos. Aunque la IA está transformando todos los niveles del empleo, avanzando más allá de tareas administrativas hacia funciones de mayor complejidad, Dimon señaló que también creará nuevos empleos, especialmente en áreas de atención a clientes.

Según el directivo, con una tasa de rotación anual de aproximadamente el 10%, equivalente a entre 25,000 y 30,000 salidas al año, JPMorgan tiene la flexibilidad de volver a capacitar al personal, reubicar a los trabajadores u ofrecer planes de jubilación anticipada.

A comienzos de esta semana, el director ejecutivo de Standard Chartered Plc, Bill Winters, generó debate al afirmar que el banco enfocado en mercados emergentes está reemplazando “capital humano de menor valor” con tecnología para eliminar 8,000 puestos de apoyo en los próximos cuatro años. Ello siguió a comentarios del presidente de Goldman Sachs Group Inc., John Waldron, quien recientemente describió las operaciones tradicionales de back office como una “línea de ensamblaje humana” lista para automatizarse.

El director ejecutivo de HSBC Holdings Plc, Georges Elhedery, también intervino esta semana, advirtiendo que la IA “destruirá” ciertos puestos mientras crea otros, y pidió a los empleados adaptarse al cambio tecnológico en lugar de resistirse.

El cambio estructural está respaldado por datos de la industria. Cerca del 30% de las horas de trabajo en finanzas y seguros podrían automatizarse hacia 2030, según estimaciones de McKinsey & Co. Al mismo tiempo, investigaciones de Citigroup Inc. indican que más de la mitad de todos los empleos bancarios tienen alto potencial de ser reemplazados o complementados por tecnología.

Dimon defendió el jueves a Winters, a quien describió como un amigo.

“Fue una manera poco acertada de decir algo”, afirmó. “Creo que serán empleos antiguos. Si desaparecen puestos administrativos, necesitaremos más empleos de front office para atender a más clientes”.

Pero también lanzó una advertencia si la transición no se maneja con cuidado. “Creo que depende de nosotros, como sociedad, pensar qué pasa si esto ocurre demasiado rápido”, dijo.