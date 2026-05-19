La ministra de Educación, María Esther Cuadros, acudió este martes a la Comisión de Educación del Congreso para informar sobre las protestas registradas en universidades públicas y las acciones adoptadas por el Ejecutivo frente a estos conflictos. En la sesión también participó el director ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), Roberto Kocyen Chon, quien expuso la situación presupuestal de programas como Beca 18 y Generación Bicentenario.

La presentación de la titular del Ministerio de Educación (Minedu) estuvo centrada en las movilizaciones que se mantienen en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Jaén, ambas con estudiantes que mantienen medidas de protesta por distintas demandas.

Protestas en San Marcos y autonomía universitaria

Durante su intervención, la ministra recordó que las universidades públicas cuentan con autonomía constitucional en sus ámbitos normativo, académico, administrativo y económico , por lo que el sector no puede intervenir directamente en las decisiones internas de estas instituciones.

“La Constitución y la Ley Universitaria reconocen la autonomía universitaria y establecen que cada casa de estudios tiene potestad para organizar y conducir su gobierno”, señaló ante el grupo de trabajo parlamentario.

Respecto a la situación en la UNMSM, indicó que la toma de instalaciones se mantiene desde el 12 de mayo y está vinculada al rechazo estudiantil al proyecto de ley que plantea la reelección inmediata de rectores y vicerrectores, así como al pedido de elecciones universitarias presenciales.

Añadió que el Minedu solicitó información a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sobre las medidas adoptadas para resguardar los derechos estudiantiles y remarcó que el Ejecutivo busca garantizar la integridad de estudiantes y docentes.

“Velaremos por la integridad física y emocional de los alumnos y docentes. No vamos a permitir que se ponga en riesgo su integridad”, sostuvo.

Pronabec solicitó recursos adicionales para Beca 18 y Generación Bicentenario, mientras garantiza la continuidad de los actuales becarios. Foto: Congreso.

Universidad Nacional de Jaén espera resolución sobre comedor universitario

Otro de los temas abordados fue la situación en la Universidad Nacional de Jaén, en Cajamarca, donde estudiantes mantienen tomada la institución desde el 10 de mayo debido a la suspensión del servicio de comedor universitario.

La ministra explicó que el proceso de contratación del servicio avanzó y que la buena pro fue adjudicada el pasado 4 de mayo. Sin embargo, precisó que una empresa presentó un recurso de apelación el 15 de mayo, lo que mantiene suspendido el procedimiento mientras el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) emite un pronunciamiento.

Según detalló, el plazo máximo para resolver este recurso vence el próximo 12 de junio.

Asimismo, informó que el Minedu viene brindando asistencia técnica a la universidad en el marco de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, con el objetivo de implementar mecanismos temporales o complementarios que permitan restablecer el servicio alimentario para los estudiantes afectados.

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Pronabec pide recursos adicionales para becas

En la misma sesión, el director ejecutivo de Pronabec reiteró que los actuales beneficiarios de Beca 18 y Generación Bicentenario mantendrán sus subvenciones, aunque advirtió sobre la necesidad de mayores recursos para futuras convocatorias.

Se indicó que la entidad solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una asignación adicional de S/ 18 millones para Beca 18 y otros S/ 14 millones para Generación Bicentenario.

Además, informó que se concretó una transferencia de S/ 100 millones al sector, recursos orientados a sostener la continuidad de los programas dirigidos a estudiantes de alto rendimiento y población vulnerable.