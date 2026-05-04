Aunque el año pasado el gasto público del Estado se disparó, impulsado principalmente por alzas de remuneraciones, no se tuvo en cuenta la necesidad de aumentar el presupuesto para el financiamiento de becas. (Foto: Pronabec)
Aunque el año pasado el gasto público del Estado se disparó, impulsado principalmente por alzas de remuneraciones, no se tuvo en cuenta la necesidad de aumentar el presupuesto para el financiamiento de becas. (Foto: Pronabec)
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Guadalupe Gamboa
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En medio de un constante aumento del gasto público, el recorte al financiamiento de becas que administra el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) le podría costar caro al Estado peruano en el largo plazo.

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