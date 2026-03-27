El Ministerio de Educación (Minedu) designó a la nueva viceministra de Gestión Institucional y al nuevo director ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Según las resoluciones, Sandra Inés Ramírez Méndez asumió el cargo de Viceministra de Gestión Institucional. Ella reemplaza a Walter Borja Rojas, quien renunció a su puesto.

En tanto, se nombró a Enrique Roberto Kocyen Chon Yamasato como nuevo jefe del Pronabec. Reemplazará a Rafael Basurto Zapata.

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Kocyen es profesional en ciencias económicas y administrativas, especializado en gestión estratégica y directiva, formulación y evaluación de políticas públicas.

Estudió Economía en la PUCP y tiene un MBA en la Universidad ESAN, así como un diplomado en Finanzas por la Universidad del Pacífico.