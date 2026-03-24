Los profesores peruanos interesados en trabajar en Estados Unidos tienen la oportunidad de hacerlo a través del programa Participate Learning; este busca docentes para impartir clases en una red de escuelas públicas en tres estados: Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. En diálogo con Gestión, desde el programa —avalado por la administración de Donald Trump— explican qué se necesita y cómo postular.

¿En qué consiste el trabajo?

Ronald Ramírez, gerente de Reclutamiento para Latinoamérica de Participate Learning, explica que los docentes que pasen los filtros impartirán clases en los niveles inicial, primaria y secundaria. En los dos primeros, predominan los programas intensivos de español, donde se enseñarán matemáticas, ciencias y estudios sociales en este idioma.

Mientras que en secundaria, se necesitan profesores para dictar español como lengua extranjera, así como matemáticas y ciencias únicamente en inglés.

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Participate Learning también busca docentes para la educación especial, a fin de atender y educar a menores con dificultades auditivas, cognitivas o de aprendizaje. “Estos profesionales trabajan en entornos inclusivos y aulas especializadas. Se necesita formación específica y capacidad de adaptación pedagógica” , puntualiza.

Requisitos y beneficios del intercambio

Para acceder, los postulantes deben poseer:

Título universitario en Educación.

Dos años, como mínimo, de experiencia como docente.

Trabajar actualmente en una institución educativa.

Inglés entre el nivel B2 y C1

Licencia de conducir

Se requiere título en Educación y experiencia mínima de dos años para que los profesores peruanos puedan postular al intercambio laboral con Estados Unidos. Foto: difusión

El proceso de selección en Participate Learning es completamente virtual y tarda dos meses. En la primera etapa —de acuerdo con Ramírez— se evalúan aspectos personales y profesionales como la motivación, experiencia del docente y capacidad de adaptación; y en la segunda fase, interactúan con otros candidatos sobre asuntos educativos. Aquí se mide el nivel de pensamiento crítico y trabajo en equipo.

“Quienes superan el proceso tienen una entrevista final con el director de la escuela en Estados Unidos, quien podría contratarlos. Se recomienda aplicar lo antes posible porque en agosto comienzan las clases”, sintetiza.

Ramírez comenta que el salario a percibir oscila entre US$ 41,000 y US$ 55,000 anuales. La duración del intercambio para trabajar en Estados Unidos es como mínimo 2 años, con capacidad de prolongarse hasta por 5 años.

“No porque un docente sea peruano o de otra nacionalidad ganará menos. El salario será igual al de un docente estadounidense certificado”, añade.

Aclara que, del pago mensual, el profesor deberá costear sus gastos en vivienda, movilidad —con la compra de un automóvil para desplazarse— y alimentación. Sin embargo, el programa garantiza seguro de salud, de vida, los pasajes de avión y una asesoría para que su instalación en Estados Unidos sea más llevadera.

La convocatoria está abierta todo el año y apunta a profesionales con vocación y capacidad de adaptación, aunque recomiendan aplicar lo antes posible, considerando que las clases en Estados Unidos comienzan en agosto. Foto: difusión

¿Es obligatorio tener visa?

Ramírez sostiene que los docentes que ingresan a Participate Learning reciben un contrato laboral con el cual pueden tramitar una cita en la Embajada de Estados Unidos para que tramiten la visa J-1, la cual es válida por hasta 5 años.

“Si un profesor aspirante tiene visa, sería un plus, pero no necesariamente debe tenerla. Lo que importa es que pase todos los filtros y ahí se le realiza el contrato laboral. Contamos con el aval del Departamento de Estado”, aclara.