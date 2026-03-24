La iniciativa recluta profesores de todo el mundo para niveles inicial, primaria y secundaria, con ingresos de hasta US$ 55,000 al año. Foto: Participate Learning
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Fernando Cuadros Concha
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Con Perú fuera de la lista negra migratoria de Trump, las oportunidades con Estados Unidos

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