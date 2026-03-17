El interés de estudiantes peruanos por programas tecnológicos y de innovación está reconfigurando las decisiones de formación internacional. Foto: Andina.
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Giancarlos Torres
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La migración de estudiantes peruanos hacia universidades extranjeras podría incrementarse hasta en 16% durante el 2026, impulsada principalmente por la creciente demanda de carreras tecnológicas y vinculadas a sostenibilidad, así como por decisiones familiares de planificación educativa en un contexto político preelectoral.

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