En marzo, el déficit fiscal se mantuvo, por segundo mes seguido, en 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI), por encima del límite de 1.8% establecido por el Gobierno para este año.

El reporte del Banco Central de Reserva (BCR) destacó que, en general, “los gastos no financieros como porcentaje del PBI se mantuvieron constantes”.

El gasto destinado a remuneraciones tuvo la misma tendencia, al mantenerse en 6.1% del PBI y ascender a S/ 76,049 millones en acumulado de los últimos 12 meses a marzo.

Así el panorama, el gasto en planillas del Estado presentó un incremento de S/ 802 millones solo frente a febrero de este año, equivalente a 1.06% adicional. Frente al resultado acumulado a diciembre del 2025 la diferencia es de S/ 2,731 millones y de S/ 8,026 millones respecto al cierre del 2024.

Este resultado calza con un marco donde se advierte fuertemente sobre el incremento en este tipo de gasto. Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, en entrevista a Gestión, indicó que la situación, donde tienen un componente relevante las planillas, está “fuera de control”.

Entre las que resaltan se encuentran la de los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) que reciban gratificaciones y su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), equivalentes a su remuneraciones.

Otros

En el rubro de los gastos corrientes, los bienes y servicios también representan el 5.5% del PBI, al alcanzar los S/ 68,574 millones. Esto fue más de S/ 430 millones adicionales respecto al resultado a marzo.

En tanto, las transferencias continuaron en 2.7% del PBI, ascendiendo a los S/ 33,625 millones, unos S/ 215 millones más que a febrero.