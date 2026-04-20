El presidente interino, el congresista José Balcázar, entendió que congraciarse con sus colegas parlamentarios facilitaría el otorgamiento del voto de confianza a su gabinete ministerial, liderado por Luis Arroyo Sánchez. Y aplicó la fórmula más sencilla: promulgando leyes con iniciativa de gasto. El jueves pasado, el gabinete recibió la bendición de la mayoría congresal. La presentación de Arroyo ante el pleno incluyó el compromiso de enfocar las acciones del Gobierno –que, en teoría, permanecerá hasta el 28 de julio– en seguridad ciudadana, continuidad económica y transición democrática. No faltó el anuncio de un nuevo rescate financiero para Petroperú, tema de interés para muchos congresistas.

En el primer punto, no se ha avanzado porque no se aplican medidas que ataquen la raíz del problema, y salvo la reducción del número de denuncias ante la Policía, la situación sigue igual de alarmante. Con respecto a la economía, si el Gobierno cree que está bien crecer 3.2% al año y avalar el aumento del gasto público rígido, no está al tanto de los cientos de miles de peruanos que han emigrado al extranjero porque no encuentran trabajo adecuado ni de los miles de millones de soles en inversión pública que no se ejecutarán porque ese dinero irá para los mayores gastos remunerativos estatales. La transición democrática está siendo un caos, aunque no es responsabilidad directa del Gobierno.

Entre las leyes que Balcázar promulgó, figura la que otorga gratificaciones y CTS a servidores del régimen CAS. Fue el 23 de marzo y, según el Consejo Fiscal, costará S/ 3,000 millones anuales. El lunes pasado, Balcázar promulgó la ley que otorga una bonificación mensual y vitalicia de S/ 1,130 a quienes cumplieron servicio militar entre 1980 y el 2000 en zonas de emergencia (S/ 122 millones anuales). Pero la más cara (S/ 8,000 millones anuales), fue promulgada por insistencia por el Congreso, también la semana pasada. Se trata de pensiones mucho más altas para profesores jubilados estatales (S/ 3,500 mensuales). Entre los beneficiados, figura una veintena de congresistas.

Quizás Balcázar piense que ya hay suficiente gasto que su Gobierno tendrá que solventar en los tres meses que le quedan, incluido el enésimo rescate a Petroperú, y no habría querido meterse en problemas con la compra de 24 aviones caza a la empresa estadounidense Lockheed Martin (US$ 3,500 millones), así que suspendió la firma del contrato, el mismo día en que se iba a realizar el acto, el viernes, según informó Perú21, lo que generó una reacción poco diplomática del embajador de dicho país, Bernie Navarro.