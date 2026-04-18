Algunas propuestas durante las elecciones presidenciales hablaban de una figura que ya se evaluó hace unos años: un seguro de desempleo. (Imagen: Andina)
Algunas propuestas durante las elecciones presidenciales hablaban de una figura que ya se evaluó hace unos años: un seguro de desempleo. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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En economías con alta informalidad, la tasa de desempleo suele ser baja, pero esto no significa que el mercado laboral esté “sano”. Vale mencionar que si bien el año pasado el desempleo en el Perú se redujo a 4.9% de la población económicamente activa (PEA), el mercado laboral aún enfrenta una elevada informalidad que supera al 70% de los trabajadores, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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