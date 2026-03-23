Para la encuesta, a nivel global, se encuestó a 41,764 empleadores de 42 países. De Perú participaron más de 500 organizaciones. Foto: MTPE.
Para la encuesta, a nivel global, se encuestó a 41,764 empleadores de 42 países. De Perú participaron más de 500 organizaciones. Foto: MTPE.
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Redacción Gestión
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El estudio también revela que la capital, llamada “la Gran Lima” en su análisis, registra una expectativa de contratación de 35%, cifra alineada con el promedio nacional para el periodo.

“Los resultados muestran que el dinamismo del empleo no se concentra únicamente en Lima. Varias regiones están mostrando una mayor actividad económica y una creciente demanda de talento, lo que refleja oportunidades laborales cada vez más distribuidas en el país”, comentó Daniel Galdós, Director Comercial de ManpowerGroup para Perú.

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Regiones impulsan la dinámica laboral

Además de Arequipa, Lambayeque y Ucayali, otras regiones también presentan perspectivas positivas para el próximo trimestre, como Cusco (40%), Junín – región Centro (35%), La Libertad (33%) y Piura (13%).

“Cada vez vemos que el desarrollo de proyectos, inversiones y actividades productivas fuera de la capital está generando nuevas oportunidades de empleo en diversas regiones. Esto es clave para promover un crecimiento más equilibrado del mercado laboral”, añadió Galdós.

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Perspectivas de contratación en el Perú

En términos generales, los empleadores en Perú reportan una Tendencia Neta de Empleo (NEO) de 37% para el segundo trimestre de 2026, lo que representa un incremento de 16 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y 17 puntos frente al mismo periodo del año pasado.

En el contexto global, Perú se ubica por encima del promedio mundial de expectativas de empleo, que alcanza el 31%, lo que muestra un escenario relativamente favorable para el mercado laboral del país.

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