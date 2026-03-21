Líderes efectivos deben inspirar, escuchar y fomentar el crecimiento de sus equipos. El 72% de peruanos considera renunciar por malas relaciones con sus jefes. Foto: difusión
Líderes efectivos deben inspirar, escuchar y fomentar el crecimiento de sus equipos. El 72% de peruanos considera renunciar por malas relaciones con sus jefes. Foto: difusión
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Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

De acuerdo con un informe de Bumeran, 7 de cada 10 peruanos (72%) evaluó renunciar por la mala relación con su jefe; sumado a que el 53% del talento, no considera a su superior —en el cargo— como un líder. Dicha tendencia, respecto al año pasado, se ha incrementado en 4 puntos porcentuales. Según especialistas, más allá de la salida voluntaria de un trabajador, se asumen costos invisibles que pueden afectar a las organizaciones.

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