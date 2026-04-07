¿Qué otro beneficio tendrían los trabajadores CAS en 2026? (Foto: Andina)
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Camila Vera
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El Congreso del Perú vuelve a poner el foco en los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Esta vez, hay un proyecto de ley (PL) que autoriza la nivelación progresiva de sus salarios. El objetivo, de acuerdo con el documento oficial, es “garantizar el principio de igualdad remunerativa por trabajo de igual valor dentro de una misma entidad pública“.

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