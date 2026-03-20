Congreso. (Foto: GEC)
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El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, firmó la autógrafa de ley que extiende el pago de gratificaciones y CTS a los trabajadores del régimen CAS, beneficiando a aproximadamente 350,000 personas en el sector público.

La autógrafa corresponde a los proyectos de ley 1901, 2290, 3117, 3473, 5003 y 6234, entre otros, y establece que los trabajadores bajo el régimen del

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Asimismo, la norma reconoce el derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), lo que amplía el conjunto de beneficios laborales para este grupo de trabajadores del Estado.

Además, el Parlamento informa que la firma de la autógrafa se realizó con la participación de los congresistas Segundo Quiroz y Lady Camones, integrantes de la bancada Alianza para el Progreso.

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