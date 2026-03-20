Congreso aprueba ley que autoriza cambio de CAS-COVID a CAS para personal excluido de Ley 31539. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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no beneficiario por la Ley 31539.

Con 80 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones,

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto Reyes de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) solicitó que se exonere someter dicha iniciativa en segunda votación.

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Ante ello, el presidente del Congreso,

Cabe precisar que el personal de Essalud que accederá a este cambio de contrato son los que no fueron beneficiados por la Ley 31539, la cual autorizó, excepcionalmente y por única vez, en el marco de la emergencia sanitaria, el cambio de contrato CAS Covid a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud.

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Como se recuerda, la Junta de Portavoces, con fecha 5 de marzo de 2026, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Salud respecto del Proyecto de Ley 8460;

El Pleno aprobó ampliar el cambio de contratos CAS-COVID a CAS para personal asistencial de Essalud que quedó fuera de la Ley 31539, exonerando de una segunda votación. Foto: Andina
El Pleno aprobó ampliar el cambio de contratos CAS-COVID a CAS para personal asistencial de Essalud que quedó fuera de la Ley 31539, exonerando de una segunda votación. Foto: Andina

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