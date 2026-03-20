El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que propone autorizar el cambio de contrato CAS Covid a contrato CAS al personal asistencial del Seguro Social de Salud (Essalud) no beneficiario por la Ley 31539.

Con 80 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones, el Congreso aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio de los proyectos de ley 8460, 8474 y 8729.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto Reyes de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) solicitó que se exonere someter dicha iniciativa en segunda votación.

Ante ello, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, accedió al pedido y convocó a votación, la cual resultó con 86 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. Por tanto, la ley fue exonerada de segunda votación.

Cabe precisar que el personal de Essalud que accederá a este cambio de contrato son los que no fueron beneficiados por la Ley 31539, la cual autorizó, excepcionalmente y por única vez, en el marco de la emergencia sanitaria, el cambio de contrato CAS Covid a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud.

Como se recuerda, la Junta de Portavoces, con fecha 5 de marzo de 2026, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Salud respecto del Proyecto de Ley 8460; lo mismo para la Comisión de Presupuesto sobre el Proyecto de Ley 8474, y la ampliación de Agenda.