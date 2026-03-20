Alza de pensiones a docentes se aprobó en el Congreso el último jueves. | Foto: Andina
Alza de pensiones a docentes se aprobó en el Congreso el último jueves. | Foto: Andina
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Whitney Miñán
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El Congreso de la República, en solo unos días, ha aprobado un conjunto de dictámenes que tienen claramente un impacto sobre el fisco del Perú. El Parlamento le dio luz verde a otorgar gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS, cambios a la caja Militar Policial, elevar la pensión de los maestros a S/ 3,300, solo por citar algunos ejemplos.

El Poder Ejecutivo ha insistido sobre los riesgos de estas iniciativas legislativas. A estos cuestionamientos se sumó Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

A la consulta de diario Gestión durante la presentación del Reporte de Inflación, Velarde subrayó que estos proyectos “no solo golpean al Tesoro Público, sino a todos”.

“Todos estos cambios [previstos en los proyectos de ley] pueden darse, pero siempre que se evalúen técnicamente. No puede ser una aprobación por temas populares”, señaló.

Es más, Velarde fue enfático: “Se está debilitando al país”. A su consideración, “lo ideal sería [para las que aún se pueda] que el Gobierno las observe. Es un costo. Estamos entrando con peor pie al nuevo Gobierno. Están debilitando las acciones del nuevo mandato”, puntualizó.

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