BCRP es optimista y ajusta fuertemente al alza proyección para la inversión privada. (Fuente: Andina)
BCRP es optimista y ajusta fuertemente al alza proyección para la inversión privada. (Fuente: Andina)
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Whitney Miñán
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, su mejor resultado en 13 años (sin considerar el “rebote” del 2021, tras el golpe de la pandemia). Para el 2026 se podría repetir el plato, pese a tratarse de un año electoral y enmarcado por shocks internos y externos.

Para el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inversión privada crecería 9.5% este año, proyección que ajustó al alza desde el 5% estimado en diciembre último. ¿Qué explica el optimismo del BCRP?

Para el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inversión privada crecería 9.5% este año. (Fuente: Andina)
Para el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inversión privada crecería 9.5% este año. (Fuente: Andina)

“La inversión minera creció el año pasado 19.3%. Para este año hemos sido moderados en cuanto al estimado de crecimiento (9.5%). Sin embargo, estuve en la reunión de mineros de Toronto (Canadá) y, en un contexto de altos precios de los minerales, vi bastante entusiasmo por invertir en nuevos proyectos. Creo que, si los precios se mantienen, probablemente tengamos un buen año de inversión minera [en el Perú]”, comentó Julio Velarde, presidente del BCRP durante la presentación del Reporte de Inflación de marzo 2026.

Hay que resaltar que el BCRP proyecta que el precio del cobre suba a US$ 5.55 por libra este año, por encima del 2025 (US$ 4.51) y.

La inversión no minera, por su parte, creció 9% el año pasado y para el 2026 el banco proyecta una expansión de 9.5%. A consideración de Velarde, obviamente a estos resultados también sumará positivamente la dirección de un buen Gobierno, entre otros.

Inversión privada. Fuente: BCRP
Inversión privada. Fuente: BCRP

Hay que recordar que las expectativas empresariales también dan algo de luces sobre el año. Aunque cayó ligeramente (de 67 a 65.8 puntos) a inicios de marzo, se mantiene el optimismo para invertir a 12 meses, según data del BCRP. Cabe recordar que por encima de 50 puntos es terreno positivo.

Es más, en línea con lo que comentó Velarde, las que más aumentaron su entusiasmo son las empresas del sector minería e hidrocarburos: subieron de 62.5 a 68.4 puntos.

SOBRE EL AUTOR

Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.

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