Según Hernán Rodríguez, gerente general de la microfinanciera, durante los dos últimos años se afinó la evaluación de créditos para elevar la calidad de la cartera. Además, reveló a Gestión detalles de sus préstamos pignoraticios –en los que la Caja tiene la mayor participación de mercado-, como el hecho de que los costos operativos justifican tasas de interés altas. Este producto adquiere relevancia en la medida en que el oro trepa 170% en dos años, apuntalado, entre otros factores, por los conflictos bélicos.

Uno de los productos más importantes de la caja es el crédito pignoraticio. ¿Qué participación tiene en su portafolio de préstamos?

El producto pignoraticio tiene un peso de 25% del total de la cartera de la caja. Tenemos al cierre del 2025, S/ 141.5 millones colocados (de esos préstamos). Al cierre del 2024, eran S/ 118.2 millones, y en el 2022, el saldo os era de S/ 70 millones. Hemos prácticamente duplicado (el monto de esos créditos en los últimos tres años). El crecimiento obedece a que han salido actores del sistema y nosotros hemos ocupado algunos espacios.

¿Cuánto crecerá este año ese producto?

Esperamos crecer en S/ 20 millones, ya que el mercado pignoraticio no es tan grande como otros financiamientos. Es un crédito que pasa de generación en generación, y no sabemos si las nuevas generaciones van a mantener ese activo como fuente de financiamiento para sus necesidades futuras.

¿En cuánto esperaría incrementar el número de clientes?

Podrían ser 2,000 clientes (más).

En general, ¿ha crecido la demanda por créditos pignoraticios?

Sí, al momento que ha ido subiendo el precio del oro, los clientes que mantienen sus joyas con nosotros, han aprovechado esa alza. Entonces, por ejemplo, si anteriormente sacaron (un préstamo de) S/ 3,000, ahora de repente han podido sacar S/ 3,500.

El precio del oro ha subido 170 % desde fines del 2023, y solo en el último año lo ha hecho en 64%. ¿Cómo se ha trasladado ese incremento a la tasación de las joyas que empeñan los clientes?

Nosotros vamos a la par del precio internacional. Y sobre eso valorizamos y guardamos (restamos) un margen, porque esos precios (del metal) son fluctuantes. Ahora están de subida, pero pueden registrarse bajas.

¿Cuánto varió en los últimos dos años la tasación?

Ha subido un 80%.

¿En particular en el último año cuánto subieron las tasaciones? ¿En 50%(descontado el margen)?

Sí, aproximadamente, va en paralelo (con el alza del precio internacional), pero con la reserva (que se resta sobre el valor), de (alrededor de) 15%.

Solo en el último año el oro ha subido 64%. (Foto: Akos Stiller/Bloomberg)

Morosidad

¿Cuál es la tasa de morosidad del crédito pignoraticio?

No llega al 2%. Siempre el producto ha mantenido una tasa de morosidad de 1.5%, 2%, y ha llegado a 3% o 4% en el momento más crítico, pero luego ha caído.

¿Por qué son tan altas las tasas de los créditos pignoraticios tomando en cuenta la baja morosidad y la garantía que hay detrás? (La tasa de interés de esos préstamos en las cajas municipales fluctúa entre 64.7% y 100.4% anual)

El nivel de informalidad que puede haber en estos segmentos (de deudores de crédito pignoraticio) hace que los riesgos sean un tanto altos.

También es por el costo de mantener ese producto, (lo que incluye) la custodia de las joyas, el seguro y los costos operativos por cubrir. Además, debemos tener tasadores, y efectuar retasaciones cada cierto tiempo para poder ver cuáles son las condiciones del oro de la joya tasada.

¿A qué plazo se otorgan los créditos pignoraticios?

Son cortos, de tres o cuatro meses. Pero el cliente reutiliza su línea. Es una dinámica revolvente.

¿Cuál es el monto promedio de esos préstamos?

Aproximadamente de entre S/ 3,000 a S/ 5,000.

¿Esos montos son mayores que el año pasado?

Si yo tengo una línea de S/ 3,000 soles y ya utilicé, por ejemplo, S/ 1,000, puedo nuevamente pedir S/ 1,000 más. Pero si es que el precio del oro ha subido, puedo pedir un poco más. Ya no pediré S/ 1,000, sino S/ 1,200.

¿Cuál es el peso de los préstamos a pymes en su cartera?

Tienen un 48% de participación. En el 2024, era S/ 200 millones y en el 2025 cerró en S/ 269 millones, y pasamos de 17,000 a 20,000 clientes. Eso es porque incrementamos nuestra fuerza de ventas. En el 2022 eran aproximadamente 80 ejecutivos y ahora son 170.

El 48% de la cartera de la Caja Metropolitana de Lima está conformada por créditos a pymes. (Foto: Andina)

Préstamos a empresas

El 14% de la cartera de la Caja Metropolitana de Lima corresponde a créditos de consumo, que alcanzaron un saldo de S/ 79 millones al final del 2025, mayor al del 2024, de entre S/ 77 y S/ 78 millones, refirió Hernán Rodríguez.

Asimismo, un 11% de la cartera pertenece al segmento de banca empresa, que pasó de S/ 50 millones a S/ 61 millones en ese periodo. En este segmento, la entidad observa dinamismo particularmente en factoring (puede también recibir facturas de proveedores de la Municipalidad de Lima). “También damos leasing (a empresas) y préstamos de capital de trabajo a medianas empresas. Se está consolidando poco a poco ese producto”, añadió el ejecutivo.