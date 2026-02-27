A largo plazo, el oro agrega valor tanto por el retorno real positivo que tiende a generar, como por la diversificación que aporta.
Augusto Rodríguez
En el 2025 el precio del oro avanzó 65%, una variación anual no observada desde la década de 1970. En dichos años, tras la finalización del sistema de Bretton Woods, el pasar de un precio fijo respaldado por gobiernos a uno determinado principalmente por la oferta y la demanda, creó las condiciones para que el oro registre variaciones significativas, apreciándose en términos acumulados en 1,268% entre 1971 y 1979. Cabe preguntarse, entonces, qué factores han dado soporte a la subida que registró el año pasado. Más aún, considerando que en lo que va del 2026, con altibajos, el oro ya se aprecia en alrededor de 20%.

