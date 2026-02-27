En el 2023 la tasa de crecimiento de estos recursos fue de 19.9%. (Foto: iStock)
En el 2023 la tasa de crecimiento de estos recursos fue de 19.9%. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo
Omar Manrique
mailOmar Manrique

Los envíos de remesas de peruanos que trabajan en el exterior ascendieron a US$ 5,368 millones en el 2025, cifra superior en 8.8%, o en US$ 434 millones, a la del año previo, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.