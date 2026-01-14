“Creo que los casos de uso nos van a comenzar a decir hacia dónde va la tecnología. Por ejemplo, vemos que en algunos otros lugares se está usando bastante para (transferencias) crossborder (transfronterizas), para remesas. Nosotros estamos explorando también hacer algún piloto al respecto”, adelantó a Gestión Jorge Jenkins, gerente de desarrollo de nuevos negocios del BCP.

Así como existe la opción de enviar dinero de un país a otro empleando el código internacional swift, también podría implementarse en Perú “una carretera de blockchain”, que sería más rápida y más eficiente en términos de costo, aseguró.

”Para el cliente, lo que tenemos que hacer es no complicar. Para el usuario es un envío de dinero”, expresó Jenkins.

En tal sentido, explicó que el cliente no necesitaría una cuenta bancaria en una moneda extranjera para realizar una transferencia denominada en esa divisa.

El blockchain es una tecnología de registro descentralizado. Foto: freepick

“El cliente decide mandar yuanes a China, por ejemplo. Entonces, pone mandar yuanes y en China aparecen los yuanes. Pero por atrás, la magia es qué carretera tecnológica usa el banco (que sería blockchain en este caso)”, afirmó el ejecutivo.

Además, mencionó que este tipo de operaciones se podrían realizar a través de cualquier canal del banco (no necesariamente con una billetera digital).

“Puede ser que digas: yo quiero que lleguen yuanes, y se utiliza una carretera blockchain, y tú como cliente ni siquiera lo has percibido”, agregó.

Actualmente, para los envíos de dinero de un país a otro existen dos opciones: agentes como Western Union o transferencias interbancarias internacionales utilizando el código swift o bic, una clave alfanumérica que identifica a la entidad financiera receptora cuando se efectúa una transferencia internacional.

El código swift identifica de forma específica el país, la ciudad, el banco y la sucursal del destino.

Menor costo

“Es una pasarela con un sistema similar al de bitcoin, que no debería cobrar más del 1% (sobre el monto de la transacción). Eso permitiría reducir los costos y agilizar las operaciones”, señaló Daniel Chicoma, docente de Esan, sobre las transferencias internacionales con tecnología blockchain.

El experto refirió que, por ejemplo, para efectuar un pago transfronterizo en un comercio electrónico con una tarjeta de crédito se paga una comisión de entre 4% y 5%. Asimismo, para recibir un pago desde Europa o Estados Unidos en un banco local, se cobra una comisión de entre S/ 20 y S/ 35.

Para efectuar un pago transfronterizo en un comercio electrónico con una tarjeta de crédito se paga una comisión de entre 4% y 5%, según especialista. (Foto: USI)

Aunque a priori no se podría afirmar que la idea esbozada por el BCP significaría el fin de las compañías de transferencias de fondos, sí implicaría una mayor competencia en el sector, a lo que deberán responder para no perder participación del mercado.

“No necesariamente (desaparecerán las empresas de remesas). Todo dependerá de la difusión y de la adopción (del nuevo sistema). De encontrar el momento o la crisis correcta. Yape tardó años en hacerse conocida y usarse a gran escala. La pandemia ayudó. Más allá del 1% (de comisión que se podría cobrar) se encuentra una cuestión de confianza que este nuevo modelo pueda generar”, opinó Chicoma.

Protección

El blockchain es una tecnología de registro descentralizado que permite guardar información de forma trazable (rastreable) e inmutable. Así, la información no puede ser alterada sin que toda la red de cadena de bloques identifique la modificación, lo que refuerza la seguridad para los usuarios.