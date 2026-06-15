El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la ampliación excepcional del plazo para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Mediante un comunicado difundido este lunes, el Pleno del JNE informó que acordó conceder un plazo único e improrrogable de 72 horas para que las organizaciones políticas completen el registro de sus solicitudes de inscripción y presenten la documentación correspondiente.

Según precisó la entidad, el plazo se contabilizará desde las 00:00 horas del martes 16 de junio de 2026 hasta las 23:59 horas del viernes 19 de junio de 2026 .

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El organismo electoral indicó que la fecha límite para realizar este trámite será el viernes 19 de junio. Las organizaciones políticas podrán efectuar el procedimiento de manera virtual a través de la plataforma Declara+ o de forma presencial en las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional.

La vocera del JNE, Grecia Rentería, precisó que la decisión no implica una modificación del cronograma electoral establecido para las ERM 2026, sino únicamente una ampliación excepcional del plazo para completar las inscripciones.

“No hay ninguna modificación, es una ampliación del plazo en el último punto que significaría el registro de las organizaciones políticas en el Declara+ o a través de las mesas de partes. Todo sigue igual”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Asimismo, en Lima se podrá presentar la documentación en la mesa de partes ubicada en el jirón Cusco 653, Cercado de Lima, así como en las Oficinas Desconcentradas del JNE.

El JNE otorgó un plazo excepcional de 72 horas para completar la inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las ERM 2026.

Atención presencial y virtual

El JNE informó que, entre el 16 y el 19 de junio, la atención presencial se brindará desde las 8:00 a.m. hasta las 11:59:59 p.m. en los locales habilitados para este proceso. En paralelo, la plataforma Declara+ permanecerá operativa las 24 horas del día.

La institución también recordó que mantiene diversos canales de soporte para asistir a las organizaciones políticas durante el proceso de inscripción. Entre ellos figuran la línea gratuita 0800-00-214, atención virtual permanente mediante Teams, canales de WhatsApp (923046079/ 923050582/ 923050653) y asistencia por correo electrónico (mesaayuda2@jne.gob.pe).

Asimismo, el organismo electoral exhortó a los partidos y movimientos políticos a realizar los trámites con la debida anticipación para evitar contratiempos de última hora que puedan afectar la presentación de sus candidaturas para los comicios regionales y municipales del próximo año.

Cerca de medio millón de candidatos

Consultada sobre la magnitud del proceso electoral, Rentería estimó que en todo el país se inscribirán cerca de medio millón de candidatos, considerando las postulaciones a gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales.

“Estamos hablando de gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores. Son cerca de medio millón de candidatos”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que el proceso de inscripción de candidatos es independiente de otros procedimientos electorales en curso, como los relacionados con el recuento de votos y la proclamación de resultados. Según explicó, se trata de trámites distintos que responden a plazos y procedimientos propios dentro del sistema electoral.