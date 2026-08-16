Además de Arequipa, la empresa ha diversificado sus operaciones en Moquegua y Cusco en los últimos años. Foto: B&H Cárdenas.
Además de Arequipa, la empresa ha diversificado sus operaciones en Moquegua y Cusco en los últimos años. Foto: B&H Cárdenas.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

El mercado inmobiliario gana terreno en Arequipa, una región donde, según Arturo Javier Baca Cárdenas, presidente del directorio de B&H Cárdenas, el precio del metro cuadrado de algunos terrenos ya puede equipararse al de distritos limeños como San Borja o Miraflores. “Arequipa está creciendo tanto que prácticamente se está convirtiendo en una Lima 2”, sostiene el empresario.

TE PUEDE INTERESAR

Construcción brilló en primera mitad del año, pero riesgos para próximos meses preocupan
Minería y construcción impulsan a Ferreycorp: ventas superan los S/ 2,000 millones
El Gran Hotel Bolívar, los avances de un anteproyecto de remodelación y nuevo espacio retail
Humano Hotel, bajo el sello de Marriott, llegó a Miraflores: así es su propuesta lifestyle
Centro Histórico de Lima recibirá un nuevo hotel de lujo con más de 100 habitaciones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.