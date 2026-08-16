Ese dinamismo ha llevado a B&H Cárdenas, una compañía con 500 trabajadores y una facturación anual que ronda los S/50 millones, a mirar más allá de su negocio tradicional. La empresa, que trabaja con operaciones como Quellaveco y Southern, prepara su ingreso al sector construcción con una nueva división que comenzaría a desarrollar sus primeros proyectos en 2027. Así lo reveló Cárdenas tras recibir el premio EMA Macrorregión Sur 2026, organizado por PwC Perú, G de Gestión y la Universidad Católica San Pablo.

En la foto, Arturo Cárdenas, fundador y presidente de B&H Cárdenas: adelantó que su hijo podría tomar el mando en "un par de años más".

¿Cómo ha sido el crecimiento de B&H Cárdenas en estos últimos tres años?

Si bien es cierto que han sido años un poco duros, también hemos tenido que estructurarnos para lograr objetivos de largo plazo. Ahí empezamos a obtener las certificaciones ISO para alinearnos con las exigencias del mercado.

¿La minería continúa siendo su principal cliente?

Sí, es el principal rubro que atendemos. También estamos en energía, principalmente renovable en La Joya y Majes, y en agroindustria, donde hacemos mantenimiento a los equipos de plantas que procesan alcachofas y otros productos. Pero la minería siempre tendrá el porcentaje más alto de nuestras operaciones.

¿Sus operaciones siguen concentradas en Arequipa o ya están en otras regiones?

Hace dos años entramos a Moquegua, donde trabajamos con Quellaveco y Southern Copper Perú. Y hace cinco años estamos en Cusco con Antapaccay.

Con los precios actuales de los minerales, ¿aumentó la demanda por mantenimiento?

Los mantenimientos son programados y cada vez son más predictivos que correctivos. Lógicamente siempre habrá mantenimientos correctivos, pero son pocos porque las compañías ya tienen programadas sus intervenciones.

¿Planean ingresar a alguna región nueva?

Estamos participando en licitaciones para Antamina (Áncash) y Marcobre (Ica). La idea es ingresar a más clientes mineros.

¿Cuánto factura actualmente B&H Cárdenas?

Entre S/50 millones y S/55 millones al año. Para el cierre de este año esperamos un crecimiento mínimo porque tenemos contratos establecidos con los mismos clientes. Si ganamos los otros dos contratos que estamos licitando, el impacto se verá reflejado el próximo año, no este.

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Una nueva división de construcción

Además de ampliar su presencia en minería, ¿buscan diversificarse hacia otros sectores?

Sí. Ahora estamos más enfocados en minería, pero eso no significa que no vayamos a ingresar a otras industrias. Tenemos la idea de diversificarnos y estamos trabajando para entrar a un nuevo negocio.

¿Sería una nueva división de B&H Cárdenas?

Sí, correcto. Entraríamos a obras civiles y a realizar construcciones. Sería una nueva división de negocio.

Además, como parte del negocio de mantenimiento y de nuestra diversificación, hemos ingresado con fuerza al tema de andamios. Nuestro fuerte sigue siendo el mantenimiento, pero ahora buscamos realizar trabajos cada vez más completos. Antes había otra empresa que nos armaba los andamios; ahora lo hacemos nosotros y nos estamos especializando en ese servicio.

¿Cuánto representa actualmente el negocio de andamios?

Cerca del 30% de nuestra facturación. Los mantenimientos muchas veces se realizan en zonas altas. Me refiero a trabajos en equipos ubicados desde dos metros de altura, como válvulas u otros componentes. Eso requiere instalar andamios para poder hacer el trabajo de manera segura.

¿La diversificación hacia construcción responde también a esa necesidad de encontrar nuevas fuentes de crecimiento? ¿Cuándo entrarían?

Ahora estamos en la parte documentaria para estar en regla con todo lo que exige la ley. Estamos apuntando al mediano plazo. Hacia ese horizonte deberíamos avanzar más con los proyectos inmobiliarios.

¿Ya tienen terrenos?

Sí. Tenemos uno de 1,000 metros cuadrados y otro de 200 m2, ambos en Arequipa.

¿Qué tipo de proyectos desarrollarían?

Estamos apuntando a edificaciones de entre siete y nueve pisos. Una parte sería para vivienda y otra correspondería a un hotel. Son dos proyectos diferentes.

¿También operarían el hotel?

No. Nosotros haríamos la construcción y luego lo daríamos en concesión a otra empresa. Sería un hotel de tres estrellas y está planificado para iniciar en mayo de 2027.

Lógicamente, dependerá de cómo avancemos con los trámites y la ejecución. Recién estamos comenzando ese proceso. La idea, además, es no quedarnos únicamente en Arequipa, sino llevar posteriormente este negocio a otras ciudades del país.

Arequipa y el boom del sur

¿Hoy es atractivo invertir en el negocio inmobiliario de Arequipa frente a Lima?

He estado sondeando el mercado. Arequipa está creciendo tanto que prácticamente se está convirtiendo en una “Lima 2”. En precios de terrenos hay zonas que ya se igualan a distritos como San Borja o Miraflores.

Es cierto que existen zonas en las afueras de Arequipa con precios más económicos, pero, de acuerdo con el boom que se está produciendo en el sur y la llegada de nuevos proyectos mineros, muchas empresas grandes están instalándose aquí.

El reto de encontrar personal calificado

B&H Cárdenas cumple 15 años dste 2026. ¿Qué les ha permitido consolidarse durante este tiempo?

Especializarnos. Nuestro rubro es el mantenimiento y hemos construido una estructura mucho más sólida que nos permite crecer firmemente. También hemos hecho muchas capacitaciones con nuestro personal porque hoy el tema del talento nos golpea bastante.

La única opción que nos ha quedado es capacitar a nuestro propio personal para contar con mano de obra calificada y atender las exigencias de los clientes. Mientras pasan los años, nos exigen más.

¿Existe una alta rotación de personal?

Sí, hay una alta rotación. En el sur del país han crecido la industria y la minería y estamos llegando a una situación en la que no tenemos suficiente mano de obra calificada. Puede haber muchas personas buscando trabajo, pero no necesariamente tienen las calificaciones que necesitamos. Por eso invertimos en capacitación para atender a nuestros clientes con la seguridad, calidad y eficiencia que nos exigen.

¿Han logrado reducir esa rotación?

No mucho todavía. La competencia es muy fuerte y la forma de pensar de las personas también ha cambiado. Por ejemplo, en 2023 nosotros podíamos retener más fácilmente el talento; ahora, si alguien ofrece un poco más, la persona se va.

Por eso la capacitación es constante. Entramos en una dinámica de formar personas que, eventualmente, pueden terminar trabajando para otros contratistas. Pero esa es la situación que tenemos actualmente y es crítica.

¿En qué perfiles encuentran el mayor déficit?

En seguridad; técnicos de mantenimiento mecánico; soldadores; especialistas en puentes grúa y en manejo de maquinaria amarilla; personal especializado en camiones grúa; técnicos de la parte mecánica y, lógicamente, especialistas en andamios.

¿Cuánto destinan a capacitación?

Aproximadamente el 20% de nuestro capex anual.

¿Y el 80% restante?

Principalmente a maquinaria y equipos. Conforme vamos creciendo necesitamos más vehículos, herramientas y equipamiento.

Por ejemplo, algunos equipos son importados. También tenemos un taller de maestranza y realizamos fabricaciones estructurales. En vehículos de gran tamaño sí hacemos importaciones directas: estamos trayendo dos buses desde China para ampliar nuestra flota destinada al traslado de personal.

¿Qué posición consideran que tienen actualmente dentro del mercado?

Podríamos decir que estamos entre las cuatro primeras empresas de nuestro rubro, aunque lógicamente buscamos llegar a ser la primera. Hay dos o tres compañías grandes con las que competimos. No es imposible alcanzarlas, pero es difícil y requiere bastante trabajo.

No podemos quedarnos dormidos porque al día siguiente ya picó la gallina. Nuestro rubro es el día a día.

Premio EMA Macrorregión Sur 2026

B&H Cárdenas recibió el premio EMA Empresas Familiares Macrorregión Sur, organizado por PwC Perú, G de Gestión y la Universidad Católica San Pablo, en la categoría “Visión transformadora y resiliencia”. ¿Qué considera que hizo posible este reconocimiento?

Estamos entrando en nuestra segunda generación. Mi hijo se está preparando para asumir la empresa y seguramente en unos años lo verán a él aquí y ya no a mí. Se está capacitando, está haciendo maestrías y será parte de esa segunda generación que tendrá la responsabilidad de continuar el negocio.

Pero esa transformación no pasa únicamente por la familia. Dentro de nuestra estructura también está la inversión en capital humano. Muchos de nuestros colaboradores comenzaron siendo técnicos y hemos buscado desarrollar sus capacidades para que puedan seguir creciendo dentro de la organización.

¿Cómo están preparando a la empresa para ese cambio generacional?

Estamos fortaleciendo nuestra estructura, incorporando nuevos procesos y procedimientos para que la compañía sea cada vez más sólida. Queremos que el crecimiento no dependa solamente de una persona, sino de una organización preparada para continuar avanzando.

Podría resumirlo en tres pilares: dirección estratégica, gestión mediante indicadores y desarrollo de capacidades. Estamos implementando estos pilares con metas claras de corto y mediano plazo.