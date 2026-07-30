Perú continúa ganando peso en la estrategia de crecimiento de Laureate Education, dueños de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicada (UPC), Universidad Privada del Norte (UPN) y Cibertec. Luego de reportar resultados del segundo trimestre por encima de las expectativas del mercado y elevar sus proyecciones para el 2026, la compañía aseguró que el país seguirá siendo uno de sus principales motores de expansión en América Latina.

El respaldo a esa apuesta también se refleja en el desempeño de su operación local. Y es que durante el principal proceso de admisión del año, la matrícula total en Perú creció 8% frente al mismo periodo del 2025, impulsada por la fuerte demanda de los programas completamente virtuales dirigidos a adultos trabajadores.

En el segundo trimestre, los ingresos aumentaron 6% y el EBITDA ajustado avanzó 7%. En el acumulado del año, los ingresos crecieron 7% y el EBITDA ajustado, 13%, favorecidos por el rápido escalamiento de la oferta online.

Laureate señaló que Perú seguirá siendo uno de sus principales mercados de crecimiento en la región.

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¿Cómo será la expansión de Laureate en Perú?

La actualización da continuidad a lo adelantado por Laureate en febrero, cuando identificó a Perú como uno de sus principales motores de crecimiento regional y anunció inversiones para ampliar su infraestructura, fortalecer su oferta educativa digital y desarrollar nuevos campus.

Entre esos proyectos figuraba el segundo campus de la Universidad Privada del Norte (UPN) en Lima Sur, previsto para el primer trimestre del 2027.

Ahora, la compañía reafirmó que ese plan de expansión sigue avanzando. Durante la conferencia, Serck-Hanssen explicó que Laureate ya aseguró múltiples ubicaciones para respaldar el crecimiento de largo plazo de sus operaciones en México y Perú.

“Más allá de estos proyectos, contamos con una hoja de ruta de varios años con atractivas oportunidades para expandir campus en México y Perú, y ya hemos asegurado múltiples ubicaciones para respaldar ese crecimiento en los próximos años”, explicó.

Al ser consultado sobre cómo sostendrá el crecimiento en los próximos años, el ejecutivo explicó que la estrategia de Laureate se apoya en tres pilares: una mayor participación en educación superior, la expansión de los programas completamente virtuales dirigidos a adultos trabajadores y la apertura de nuevos campus.

Laureate prevé poner en operación el segundo campus de la Universidad Privada del Norte (UPN) en Lima Sur durante el primer trimestre del 2027.

En ese contexto, señaló que Perú aún ofrece espacio para seguir creciendo tanto en distintos distritos de Lima como en ciudades secundarias como Arequipa, aunque la empresa no anunció proyectos específicos para esa ciudad.

“En Perú operamos principalmente en Lima, pero hay ciudades secundarias interesantes y también varios distritos de Lima donde aún no contamos con todo nuestro portafolio de programas. Hay más oportunidades de crecimiento con campus en Lima y en grandes ciudades secundarias como Arequipa”, comentó.

Asimismo, reiteró que el campus de Lima Sur será uno de los dos nuevos proyectos que Laureate pondrá en operación durante el 2027, junto con una nueva sede en Mérida (México).

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Matrículas, educación online e IA: los pilares del crecimiento

Ahora bien, durante la conferencia, Serck-Hanssen también remarcó que la educación online representa uno de los tres principales motores de crecimiento de Laureate y estimó que Perú aún tiene un amplio margen para aumentar la penetración de este modelo, siguiendo la evolución observada en México.

Actualmente, el mercado peruano cuenta con alrededor de 25,000 estudiantes en programas completamente virtuales, una cifra que —según indicó— crece a un ritmo superior al de ese país, aunque todavía parte de una base menor.

La otra gran apuesta es la inteligencia artificial. El ejecutivo afirmó que esta tecnología se está convirtiendo en una capacidad central para Laureate y en uno de los principales impulsores de su estrategia de largo plazo. La compañía viene invirtiendo en infraestructura de datos y en alianzas con empresas tecnológicas para incorporar herramientas de IA tanto en el proceso de enseñanza como en sus operaciones comerciales.

Según explicó, estas soluciones permitirán ofrecer experiencias de aprendizaje más personalizadas, reforzar el acompañamiento a los estudiantes y mejorar los resultados académicos. En paralelo, también buscan optimizar procesos internos para que docentes y colaboradores concentren sus esfuerzos en actividades de mayor valor agregado.

En el caso peruano, Laureate ya empezó a desplegar las capacidades de inteligencia artificial desarrolladas inicialmente en México. De acuerdo con Serck-Hanssen, estas herramientas han permitido fortalecer la generación de potenciales estudiantes, elevar las tasas de conversión y reducir los costos de adquisición, ventajas que la compañía espera replicar en su operación local.