Uno de cada tres jóvenes con educación superior estudiaría carreras poco alineadas al mercado | Foto: Referencial
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Gerardo Rosales Diaz
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La falta de conexión entre lo que enseñan algunas universidades e institutos y lo que realmente demanda el mercado laboral tendría un elevado costo para el Perú.

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