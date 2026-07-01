El mercado laboral global atraviesa una transformación estructural impulsada por la inteligencia artificial (IA). (Fuente: iStock)
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El mercado laboral global atraviesa una transformación estructural impulsada por la inteligencia artificial (IA), que está redefiniendo no solo qué empleos se crean o desaparecen, sino cómo se accede a ellos. En este proceso, los jóvenes ocupan un lugar central: son quienes enfrenta los mayores riesgos de exclusión, pero también quienes tienen mayor capacidad de adaptación.

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