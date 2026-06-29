La investigación combina aprendizaje automático, modelado atmosférico y datos meteorológicos para evaluar la exposición al calor en zonas urbanas. (Foto: El Peruano)
La investigación combina aprendizaje automático, modelado atmosférico y datos meteorológicos para evaluar la exposición al calor en zonas urbanas. (Foto: El Peruano)
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Redacción Gestión
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Un estudiante peruano desarrolló una para estimar el estrés térmico en Lima Metropolitana, con el objetivo de medir la exposición al calor en zonas urbanas y generar información que contribuya a futuras estrategias de prevención frente a las altas temperaturas.

La investigación fue desarrollada por Micael Alejandro Gutiérrez Díaz, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), y será presentada en el 24th International Congress of Biometeorology (ICB2026), que se realizará del 13 al 16 de julio en Serbia. El estudio propone combinar modelado atmosférico de alta resolución y aprendizaje automático para .

El proyecto, denominado “Cerrando brechas observacionales en la evaluación del estrés térmico basado en WBGT, mediante modelado de alta resolución y aprendizaje automático”, plantea una metodología para estimar la temperatura de globo y aproximar el índice WBGT, uno de los indicadores más utilizados para evaluar el .

La investigación será presentada en el 24th International Congress of Biometeorology (ICB2026), que se realizará en Serbia. Foto: Andina/referencial.
La investigación será presentada en el 24th International Congress of Biometeorology (ICB2026), que se realizará en Serbia. Foto: Andina/referencial.
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A diferencia de la temperatura ambiental convencional, este índice permite estimar de manera más precisa el calor que realmente soporta el cuerpo humano, ya que considera factores como la radiación solar, la humedad y el viento. .

Para ello, la investigación integra información meteorológica, simulaciones numéricas y técnicas de aprendizaje automático con el objetivo de estimar cómo podría variar el estrés térmico en Lima Metropolitana, incluso en zonas donde no existen equipos especializados para realizar este tipo de mediciones. El estudio utiliza datos del Observatorio Meteorológico Alexander von Humboldt de la UNALM y simulaciones aplicadas a la capital.

“Medir el estrés térmico permite aportar información que contribuya a futuras estrategias de prevención y adaptación”, señaló Gutiérrez, quien precisó que el trabajo se encuentra en una etapa exploratoria. En ese sentido, aclaró que la propuesta aún no constituye un sistema de alerta operativo y que será necesario realizar nuevas validaciones para confirmar su desempeño.

El estudio se encuentra en una etapa exploratoria y aún requiere futuras validaciones antes de convertirse en una herramienta operativa. (Foto: César Bueno)
El estudio se encuentra en una etapa exploratoria y aún requiere futuras validaciones antes de convertirse en una herramienta operativa. (Foto: César Bueno)
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No obstante, , cada vez mayores por el aumento de las temperaturas asociado al cambio climático. La exposición prolongada puede elevar el riesgo de deshidratación, agotamiento, disminución del rendimiento físico y cognitivo, e incluso golpes de calor en casos severos.

La participación del estudiante en el congreso forma parte de la II Convocatoria de Subvención para Ponencia de Estudiantes en Eventos de Investigación e Innovación 2026, que permitirá también a diez estudiantes de la UNALM presentar sus investigaciones en congresos científicos de América, Europa y Asia. El rector, Alberto Barrón López, destacó el interés de los estudiantes por investigar problemáticas actuales.

Además del estudio sobre estrés térmico, la delegación peruana presentará investigaciones relacionadas con la descontaminación de aguas mediante residuos agroindustriales, el impacto de la minería en glaciares, la captura de carbono en suelos, el desarrollo de alimentos funcionales y el análisis de ecosistemas acuáticos, entre otros proyectos que serán expuestos en países como Argentina, Brasil, Japón, España, Estados Unidos y Chile.

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