Liderazgo empresarial: 63% de empresas retrasa decisiones estratégicas por falta de habilidades | Foto: Referencial
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Gerardo Rosales Diaz
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En un entorno marcado por la incertidumbre económica, la transformación digital y la irrupción de la inteligencia artificial (IA), las organizaciones necesitan tomar decisiones cada vez más rápidas y complejas. Sin embargo, no siempre cuentan con líderes preparados para hacerlo.

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