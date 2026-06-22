Un estudio de Vinatea & Toyama School revela que el 63% de las empresas ha tenido que cambiar o retrasar decisiones estratégicas -de vez en cuando o casi siempre- por falta de habilidades en sus líderes, una señal de que las brechas de liderazgo ya están afectando directamente la ejecución de los negocios.

La investigación, realizada entre más de un centenar de responsables de gestión humana y talento, muestra además que las organizaciones enfrentan crecientes dificultades para encontrar programas de formación capaces de responder a los desafíos que hoy plantea el mercado.

La demanda ya no apunta únicamente a conocimientos técnicos, sino a capacidades que permitan tomar decisiones en escenarios complejos, gestionar equipos y adaptarse a cambios constantes.

La brecha de liderazgo llega a las decisiones estratégicas

El principal hallazgo del informe es que las limitaciones en las capacidades de liderazgo ya tienen un impacto tangible en las empresas. Más de seis de cada diez organizaciones admiten haber modificado o postergado decisiones estratégicas debido a la falta de determinadas habilidades en sus cuadros directivos, sobre todo, de vez en cuando, en sectores como comercio, industria y servicios.

Para Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, el problema no radica necesariamente en la ausencia de gerentes o ejecutivos, sino en la falta de herramientas para afrontar desafíos cada vez más complejos.

“Las empresas tienen gerentes, pero no necesariamente tienen la capacitación o las herramientas necesarias para que ellos puedan liderar. Por eso muchas veces tienen que retrasar o limitar decisiones estratégicas”, explicó.

Según el especialista, las organizaciones enfrentan hoy escenarios que exigen respuestas rápidas frente a conflictos laborales, cambios regulatorios, crisis operativas, fenómenos climáticos o la adopción de nuevas tecnologías, situaciones para las cuales no siempre existe una preparación adecuada.

El nuevo liderazgo: incertidumbre, datos e inteligencia artificial

Los líderes encuestados identifican, sobre todo, capacidades prioritarias para los próximos años. La más mencionada es la habilidad para liderar en contextos de incertidumbre (60.2%), seguida de la capacidad para tomar decisiones basadas en datos (58.3%) y comprender e incorporar la inteligencia artificial (57.3%).

Estas prioridades reflejan una transformación en el perfil de liderazgo que buscan las empresas. Ya no basta con dominar aspectos técnicos o acumular experiencia; ahora se requieren competencias que permitan interpretar entornos cambiantes y responder con rapidez.

Toyama sostiene que esta evolución está estrechamente ligada a los cambios tecnológicos y organizacionales de los últimos años.

“La educación tiene que ser para toda la vida. Lo que aprendiste en la universidad hace 8 o 10 años ya no necesariamente te sirve para enfrentar los retos actuales. Hoy tienes que adaptarte a nuevas herramientas, a la inteligencia artificial y a escenarios de incertidumbre permanente”, señaló.

La educación ejecutiva aprueba, pero no convence

A pesar de la creciente necesidad de desarrollar capacidades directivas, la oferta de educación ejecutiva recibe una calificación promedio de 3.5 sobre 5. Si bien la nota es aprobatoria, revela que las empresas perciben espacio para mejoras significativas.

Esta percepción se refleja con mayor claridad en el análisis cualitativo del estudio. El 58% de las opiniones recogidas tiene una valoración predominantemente negativa, mientras que apenas el 20% presenta una visión favorable.

Detrás de estos resultados aparece una crítica recurrente: la distancia entre los contenidos impartidos y los desafíos reales que enfrentan las organizaciones.

La desconexión con la realidad empresarial

La principal observación planteada por los participantes es que muchos programas continúan siendo demasiado generales o teóricos para las necesidades específicas de cada sector.

Toyama considera que la demanda empresarial se ha vuelto cada vez más especializada y que las organizaciones esperan soluciones adaptadas a sus propios desafíos.

“No es lo mismo gestionar un conflicto laboral en minería que en agroexportación o en banca. Cada sector tiene una realidad distinta y cada vez más las empresas buscan programas hechos a la medida de sus necesidades”, indicó.

A su juicio, el problema forma parte de una brecha más amplia entre el sistema educativo y las demandas del mercado laboral.

“Las empresas hablan de escasez de talento porque muchas veces las capacidades que necesitan no se desarrollan durante la formación profesional. La educación ejecutiva termina funcionando como un puente para cerrar esa distancia”, afirmó.

Programas cortos. La investigación también muestra que los diplomados ejecutivos y programas de corta duración se han convertido en el formato preferido por las organizaciones. Más de la mitad de las empresas apuesta principalmente por este tipo de alternativas para desarrollar a sus líderes.

La inversión sigue siendo limitada

Aunque las empresas reconocen la importancia de fortalecer sus capacidades de liderazgo, el estudio evidencia que la inversión en formación continúa siendo moderada. Asimismo, el 46% de las organizaciones planea capacitar durante este año a no más del 10% de sus líderes.

Para Toyama, esta situación refleja una brecha entre la necesidad identificada y los recursos que efectivamente se destinan a resolverla.

“Todavía son pocas las empresas que tienen la capacidad de invertir de manera permanente en formación continua. La mayoría sigue apostando por que las personas aprendan con la experiencia, cuando el mercado exige cada vez más preparación especializada”, comentó.

Los resultados del informe sugieren que el principal desafío para las organizaciones ya no es únicamente identificar las capacidades que requieren sus líderes, sino encontrar mecanismos efectivos para desarrollarlas.