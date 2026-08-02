Tres ciudadanos venezolanos vinculados presutamente a la organización criminalTren de Aragua fueron expulsados del Perú este domingo. La medida se adoptó luego de cumplieran una condena de ocho años de prisión por diversos delitos, como: tenencia ilegal de armas, delitos contra la tranquilidad pública y delitos contra la salud pública.

El traslado se realizó desde el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, en un avión de la Fuerza Aérea del Perú con destino a Venezuela.

Los expulsados fueron identificados como Edinson Agustín Barrera, alias Catire; Rodismel José Alcántara Brito, alias Rodi; y Rafael Sorrilla Velásquez, alias Rafa. Los tres fueron escoltados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hasta la aeronave.

El Gobierno también informó que Venezuela aceptó recibir a los tres ciudadanos, quienes, de acuerdo con lo señalado por las autoridades peruanas, mantienen procesos judiciales pendientes en ese país y deberán afrontar las investigaciones correspondientes tras su llegada.

El canciller detalló que el avión que llevará a los expulsados no solo va a ir a Caracas a dejarlos, pues va a traer a peruanos que están en una situación difícil a raíz del terremoto. (FOTOS / JESUS SAUCEDO @PHOTO.GEC)

Tras el operativo, los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde, conversaron con la prensa.

El canciller sostuvo que en lugar de permitir su excarcelación, un juez decidió expulsarlos y evitar que los peruanos estén en peligro.

“Este avión no solo irá a dejarlos a Caracas, al momento de regresar traerá a los peruanos con situación difícil por el terremoto, me congratulo que Torre Tagle haya abierto el servicio consular en Venezuela y vamos a usar el avión para ayudar a los peruanos para que regresen al país”, sostuvo.

En tanto, Belaunde indicó que se trata de una operación que se hace en el estricto cumplimiento de los lineamientos que ha ordenado la presidenta Kieko Fujimori.

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Por su parte Astudillo manifestó que se trata de un trabajo en equipo. “Tenemos para deportar a más de estos indeseables del país. Eso obviamente obedece a un trámite migratorio que estará listo en las próximas horas para continuar este tan esperado proceso de expulsión de criminales”.