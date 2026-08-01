El diagnóstico de Citizen sobre el comprador local es que está migrando hacia tickets más altos. (Foto: Difusión)
El diagnóstico de Citizen sobre el comprador local es que está migrando hacia tickets más altos. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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Citizen Watch Group, el grupo japonés de relojería que también controla marcas como Bulova, Frederique Constant, Alpina y Accutron, prepara un nuevo movimiento en el Perú. En conversación con Gestión, Alfredo Ramos, presidente de Citizen Latinoamérica Corp., adelantó que la compañía evalúa abrir su primer punto de venta propio en Lima, un paso que cambiaría un modelo local sostenido hasta hoy en distribuidores, joyerías y tiendas por departamento.

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