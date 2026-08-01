“En Perú no tenemos tienda propia, sí en otros mercados. Estamos mirando la posibilidad de espacios. Perú es importante y es relevante para nosotros tener un punto propio”, señaló el ejecutivo.

El calendario, precisó, depende de encontrar el local adecuado. “Si es rápido, será este año; si no, el año próximo. Todo depende de encontrar el espacio correcto que buscamos”, indicó. La apertura, de concretarse, sería en Lima.

Alfredo Ramos, presidente de Citizen Latinoamérica Corp.

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Citizen: Perú duplicó ventas y pelea por top tres de la región

La operación regional del grupo se maneja desde Panamá, subsidiaria que hace dos años asumió la responsabilidad de todas las marcas del portafolio para América Latina, una región donde Citizen y Bulova llevan más de 50 años. El objetivo de esa consolidación, explicó Ramos, fue ordenar procesos, mejorar entregas y unificar la cultura de la compañía.

En ese mapa, el mercado peruano se ubica entre los cinco primeros del grupo en la región y cerró el último ejercicio con un crecimiento de más del doble en ventas frente al año previo. “Todavía hay potencial en Perú para crecer. Se puede posicionar hasta entre los primeros tres mercados de la región para nosotros”, afirmó.

El ticket promedio del consumidor peruano se ubica entre US$ 400 y US$ 600 a precio público, aunque el portafolio escala hasta los US$ 2,000 y US$ 3,000 en marcas como Frederique Constant, Alpina y Accutron. Sobre el tamaño del mercado local de relojería, el ejecutivo señaló que el grupo maneja estimaciones, pero no las revela.

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Bulova lidera en Perú y marca la ruta que ahora sigue Citizen

Bulova —marca nacida en Estados Unidos en 1875 y adquirida por el grupo en 2008— es hoy la más importante del portafolio en América Latina, mientras que Citizen lidera a nivel global. La empresa aplicó a Bulova un reposicionamiento hace cinco años y replica ahora esa receta con Citizen, iniciada hace dos.

La estrategia pasa por reducir el peso del producto de cuarzo de bajo precio y devolver protagonismo a la tecnología Eco-Drive, que funciona con luz y prescinde de baterías. “Hemos reposicionado el producto y hemos introducido colecciones de un precio más alto, con el valor y la tecnología necesaria para representar ese precio”, detalló Ramos.

En el Perú, la colección de mayor rotación es Marine Star, de Bulova, una línea deportiva de relojes automáticos y de cuarzo con resistencia al agua. “Es número uno aquí, cuando quizás en otros mercados es número dos”, comparó. Del lado de Citizen, la propuesta hacia el público joven se apoya en Tsuyosa, una línea de movimientos automáticos y esferas de mayor colorido.

Pero si algo se ha convertido en motor comercial del grupo son las colaboraciones. La colección Lunar Pilot, inspirada en un reloj que viajó en una misión Apolo, incorporó una edición junto a un artista brasileño limitada a 5,500 unidades a nivel mundial. “Quedan muy pocas”, dijo el ejecutivo, quien precisó que en el Perú aún hay piezas disponibles en tiendas.

Bulova celebró su 150 aniversario con el Lunar Pilot x Budii, una edición limitada de 5,500 unidades que fusiona el legado de la misión Apolo 15 con el arte pop del brasileño Thiago Rosinhole.

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¿Más caro o más calidad? El giro del comprador peruano de relojes

El diagnóstico sobre el comprador local es que está migrando hacia tickets más altos. “Mayor ticket, pero mayor ticket con calidad. No es gastar solo más dinero, sino un reloj que sea duradero, que tenga buen diseño y buena tecnología”, apuntó. Perú, agregó, es un mercado conocedor, con compras en todos los segmentos, del lujo al masivo.

Consultado por la presión de los relojes inteligentes (smartwatches), Ramos descartó que el grupo vaya a competir en esa categoría. “Somos una empresa de relojería tradicional. Dejamos los smartwatches a las empresas que son expertas en eso”, afirmó.

Más aún, considera que ese segmento le abrió mercado a la industria. “Hubo unos años en que los jóvenes no estaban utilizando relojes (...). Los relojes inteligentes nos han abierto un canal nuevo: comenzaron a usar reloj en la muñeca y, según van creciendo, buscan otros relojes”, explicó.

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La estrategia de Citizen: dos lanzamientos al año y tienda propia

Hoy el grupo llega al consumidor peruano por dos vías: distribuidores para Bulova, Citizen y Caravelle, y venta directa a joyerías para las marcas de mayor precio. Sus productos están presentes en Falabella, Ripley, Chronos y The Time, además de canales de e-commerce. Frederique Constant fue relanzada hace unos meses en el país a través de GG Joyeros.

Hoy el grupo llega al consumidor peruano por dos vías: distribuidores para Bulova, Citizen y Caravelle, y venta directa a joyerías para las marcas de mayor precio.

Para lo que resta del año, la agenda incluye el relanzamiento de Alpina y Accutron con nuevos modelos y tecnología, dentro de un esquema de dos lanzamientos anuales. En portafolio, sin embargo, no habrá incorporaciones (nuevas marcas). “Estamos bien con las marcas que tenemos. Lo que hay que hacer es trabajar más duro en las que acabamos de reintroducir”, precisó.

El reto para el grupo será sostener el crecimiento de doble dígito que reporta a nivel regional y decidir si el Perú, uno de sus cinco mercados clave, justifica finalmente una tienda propia.

DATO CLAVE.

Eco-Drive cumple 50 años. Citizen desarrolló esta tecnología en 1976, cuando presentó el primer reloj analógico del mundo que funcionaba con luz en lugar de pilas. En ese entonces se llamaba Crystron Solar Cell y recién en 1995 pasó a comercializarse como Eco-Drive. La compañía la posiciona como su principal diferencial frente al cuarzo tradicional y como argumento de sostenibilidad.

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