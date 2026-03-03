La firma suiza cerró el 2025 con un crecimiento de 5% -aunque había proyectado inicialmente 8%- en el mercado peruano, en un año marcado por mayor competencia en el retail y ajustes en su red de tiendas. La operación local —que incluye relojería, cuchillería y artículos de viaje— busca ahora consolidar su expansión digital y evaluar nuevos canales de venta.

“Cerramos el 2025 con un crecimiento de 5% frente a 2024, pese a que dos tiendas estuvieron temporalmente cerradas por remodelación”, dijo Kieliger.

Victorinox, es una importante marca suiza reconocida por su relojería premium y su icónica navaja. // Karl Kieliger, General Manager Latam de Victorinox.

Uno de los hitos del año pasado fue la apertura de su primera tienda fuera de la capital: en Arequipa, que ha mostrado un desempeño muy positivo, con un ticket promedio cercano a S/500, prácticamente alineado a sus tiendas en Lima. En tanto, en el caso del Jockey Plaza, pese a operar solo 11 meses por renovación, creció 5%. Esto se explica por la mejora significativa en la experiencia del cliente tras su relanzamiento: “fue la primera en Latinoamérica en implementar nuestro nuevo concepto de retail 2.0, que nos permite mostrar nuestro portafolio de manera más inmersiva y diferenciada”, resalta.

Digital y retail: el doble frente

De cara a 2026, en el que la marca espera un “crecimiento sostenido” en Perú, la estrategia combinará el fortalecimiento físico y también digital. De hecho, Victorinox reportó que el comercio electrónico pasó de representar 9% de las ventas a nivel local en 2024 a 11% en 2025, mientras que el retail físico mantiene un peso cercano al 50% de los ingresos.

“En 2026 esperamos consolidarlo el canal online como un pilar clave de nuestra estrategia omnicanal”, afirma Kieliger.

La compañía también opera cinco corners en Falabella —incluido uno en Trujillo— y mantiene presencia en Wong con su línea de cuchillos domésticos.

Tienda de Victorinox en Perú. El fabricante suizo abrió en 2025 su primera tienda propia fuera de Lima: Arequipa fue su destino.

HoReCa en evaluación

Uno de los movimientos más relevantes en evaluación es el posible ingreso al canal HoReCa (hoteles, restaurantes y catering), segmento en el que la marca buscaría introducir cuchillos industriales, ampliando su foco más allá del consumidor doméstico.

“Estamos evaluando ingresar al segmento HoReCa con cuchillos industriales. Es un mercado donde vemos potencial y sinergias con nuestra propuesta”, comenta el ejecutivo.

De concretarse, significaría para la marca apostar por un público profesional, distinto al core tradicional de la marca en el país.

Categorías con mayor tracción

En el mercado peruano, la cuchillería doméstica sigue siendo una de las líneas con mejor desempeño para la marca suiza. A ello se suma la categoría de mochilas y equipaje, que ha ganado dinamismo en la región latinoamericana.

“En Latinoamérica, la categoría de equipaje y artículos de viaje se ha consolidado como una de nuestras líneas de mayor tracción comercial. La demanda en la región supera a la de otros mercados y nos permite capitalizar un crecimiento sostenido año tras año”, anota.

Si bien la empresa continuará introduciendo novedades en relojería -tiene previsto dos lanzamientos globales- y viaje durante el año, Kieliger descarta la apertura de nuevas líneas de negocio a nivel global. “No tenemos previsto ingresar a nuevas categorías ni realizar desinversiones. Nuestra estrategia es fortalecer las actuales”, precisa.

¿Otras estrategias?

Las ediciones limitadas se han convertido en un instrumento comercial relevante en Perú, tanto por rotación como por posicionamiento, explica Kieliger. Según la compañía, algunas colecciones locales superaron las 3.000 unidades vendidas en 2025, impulsadas por su carácter coleccionable. "El carácter coleccionable y la conexión emocional aceleran la rotación“, dice.

Pero más allá de productos puntuales, la estrategia de la marca también apunta a consolidar una posición premium sin encasillarse en el lujo tradicional. “Reforzamos los conceptos de calidad suiza, durabilidad y relación valor-precio. Estamos ampliando nuestro público hacia profesionales urbanos y consumidores que priorizan funcionalidad y larga vida útil”, explica.

En esa línea, aseguró que trabajan en tres frentes: multicategoría (acompañar distintos momentos de uso); innovación con relevancia local (ediciones especiales que conectan culturalmente), y omnicanalidad y educación (explicar mejor atributos como durabilidad y garantía). Cuando el cliente entiende esto, naturalmente incorpora a Victorinox como una opción recurrente y no solo ocasional.

¿Expansión en Perú?

En el corto plazo, el foco estará en la renovación de su tienda en Real Plaza Salaverry, antes que en nuevas aperturas, aunque no precisó el monto del Capex. La inversión se concentrará en mejorar la experiencia en puntos existentes mientras monitorean futuras ubicaciones dentro de su plan regional al 2030.

El reto para 2026 será sostener crecimiento en un entorno competitivo y, eventualmente, abrirse paso en el canal profesional gastronómico, un terreno nuevo para la operación peruana.

“Siempre estamos evaluando nuevas oportunidades dentro del mercado peruano y contamos con un plan de desarrollo regional con horizonte al 2030, y Perú forma parte de esa hoja de ruta y sigue siendo un mercado relevante dentro de nuestros análisis.

Dato:

Campaña de San Valentín: Victorinox informó que durante febrero observaron un crecimiento sostenido en categorías como relojes, billeteras y navajas suizas; impulsada tanto por su consumidor habitual —principalmente masculino— como por un público femenino que incrementa su participación cada año. En relojería, por ejemplo, el ticket promedio femenino puede llegar a duplicar al masculino.