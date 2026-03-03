Victorinox, es una importante marca suiza reconocida por su relojería premium y su icónica navaja. // Karl Kieliger, General Manager Latam de Victorinox.
Victorinox, el gigante suizo reconocido por su relojería premium y su icónica navaja, continúa expandiendo su presencia en el Perú. En conversación con G de Gestión, Karl Kieliger, general manager Latam de Victorinox, adelantó sus planes para este 2026 y la categoría clave que fortalecerán.

