Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

Al cierre del 2025, Grupo Hidráulica —compañía peruana especializada en tuberías, válvulas y conexiones—facturó US$ 22.8 millones, un crecimiento de 38% comparado con el año anterior. Para este 2026, apunta a mantener el doble dígito, apalancado en la expansión local y también internacional. Así lo señaló Franco Guazzotti, gerente general de la firma.

