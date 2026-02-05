Cabe indicar que el conglomerado integra seis unidades de negocio —Grupo Hidráulica, Premium Plast, Fusion Center, Grupo Hidráulica Inversiones, el Instituto Técnico Hidráulico e Integral Pipeline Solutions— y abastece a diferentes rubros, como el minero, agrícola, industrial, ferretero, saneamiento y construcción.

De acuerdo a Guazzotti, durante el 2025 su vertical Premium Plast, la fábrica de tuberías del grupo, registró un crecimiento cercano al 18%, lo que impulsó considerablemente la facturación de ese año. “El dinamismo del sector minero empujó los resultados”, explicó.

El avance también estuvo respaldado por las operaciones en el exterior. Hace un par de años tienen operaciones en México, Chile y Bolivia, las cuales lograron crecimientos de 120%. “Aún son pequeñas, pero ya impactan positivamente en el consolidado”, sostiene.

Premium Plast incorporará una quinta extrusora en 2026, con una inversión de hasta US$ 1 millón, para ampliar su capacidad productiva entre 25% y 35%.Foto: Andina

Foco en Estados Unidos

El ingreso al mercado estadounidense vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia del grupo. “Las empresas ya están constituidas en Florida y California. El inicio de operaciones se puso en stand by por un tema arancelario a inicios del 2025, pero ahora está previsto para este año”, explicó Guazzotti. El arranque podría darse hacia finales del primer semestre.

El ejecutivo reconoció que esta expansión demandará una fuerte dedicación. “Con Estados Unidos vamos a estar bastante enfocados este año”, señaló.

En paralelo, el grupo seguirá fortaleciendo su presencia regional: Chile se mantiene como una de las plazas más dinámicas, con un crecimiento de más de 150% en el 2025. En México, en cambio, el avance ha sido más moderado, pese al tamaño del mercado. “México es un mercado enorme y todavía hemos hecho poco. En 2026 vamos a poner mucho más foco comercial, adelantó.

Bolivia, en tanto, presentó dificultades: “En el 2025 no había dólares y los clientes no tenían cómo pagarnos”, afirmó. Pero, tras el cambio de gobierno, el grupo ve mejores perspectivas para retomar operaciones y crecer en ese país.

Sobre nuevas expansiones en la región, Guazzotti fue cauto. Indicó que países como Colombia, Ecuador y Argentina están en el radar, pero aclaró que cualquier decisión se evaluaría recién entre el 2027 y 2028 . “Primero queremos consolidar lo que ya estamos trabajando, especialmente Estados Unidos”, precisó.

Franco Guazzotti, gerente general de Grupo Hidráulica, destaca que el grupo apunta a crecer hasta 30% en 2026, impulsado por nuevas inversiones y su ingreso al mercado estadounidense. Foto: Grupo Hidráulica

Negocio agrícola y nueva línea

En el ámbito local, la principal empresa comercial del conglomerado, Grupo Hidráulica, que se encarga de la importación y comercialización de tuberías, válvulas y conexiones para empresas, lograría un crecimiento de entre 10% y 12% este año. “El impulso más fuerte vendrá por la unidad agrícola”, subrayó. “El negocio agrícola podría posicionarse entre las dos unidades más importantes dentro de la división”, indicó.

Si bien la minería seguirá siendo el segmento más sólido, el ejecutivo remarcó que el agro será el motor de mayor dinamismo en el corto plazo.

Premium Plast, la fábrica de tuberías del grupo, apunta a mantener un ritmo similar al del año pasado, cuando creció 18%. La inversión oscila entre US$ 700,000 y US$ 1 millón, con puesta en marcha prevista para el segundo semestre de 2026. La ampliación permitirá elevar la capacidad entre 25% y 35% y podría traducirse en un aumento adicional de ventas de hasta 20%.

Por su parte, Fusion Center, la unidad de servicios especializados en instalación y fabricación de piezas de polietileno, y que creció 150% en 2025, proyecta una expansión más moderada, de entre 10% y 20% este año, con mayor presencia en proyectos del sector agrícola.

En cuanto a Grupo Hidráulica Inversiones, la unidad enfocada en proyectos de infraestructura hidráulica, continuará participando en obras de envergadura vinculadas a agua y saneamiento. “Este año veremos proyectos importantes en Lima, Trujillo y Piura, trabajando de la mano de contratistas de Sedapal y de las EPS en provincias”, acotó.

Mientras que el Instituto Técnico Hidráulico mantendrá su enfoque formativo. Guazzotti subrayó que esta unidad no busca ser un negocio de gran facturación, sino una iniciativa orientada a mejorar la calidad de las instalaciones hidráulicas. “Podemos tener tuberías y equipos de primera, pero si el operario no está bien capacitado, igual habrá fugas", explicó. Los cursos, de bajo costo y enfoque práctico, están dirigidos principalmente a operarios y también han atraído participantes de otros países de la región.

Nueva unidad contratista

A estos planes se suma la nueva unidad de negocio orientada a servicios especializados para grandes operaciones industriales. Se trata de Integral Pipeline Solutions, una empresa con perfil contratista enfocada principalmente en los sectores minero y de petróleo. A diferencia de las otras compañías del grupo —centradas en fabricación, comercialización o servicios puntuales— esta unidad ejecuta proyectos integrales en campo, vinculados a la reparación y rehabilitación de tuberías de gran escala.

“Es un formato totalmente contratista. Nos contratan para ir a operación, a campo, y ejecutar trabajos de rehabilitación de tuberías que pueden extenderse por varios kilómetros”, específico el gerente general del grupo.

El servicio se basa en una tecnología que permite extender la vida útil de tuberías de acero mediante la inserción de una tubería de polietileno de alta densidad (HDPE) en su interior. “Básicamente se instala un ‘liner’ interno de HDPE dentro de la tubería de acero existente. Eso la vuelve a hacer operativa a un costo mucho menor que reemplazar toda la línea”, detalló.

Se trata de intervenciones altamente planificadas. Los equipos pueden trabajar dos o tres meses en la preparación, para luego ejecutar la rehabilitación durante breves paradas de planta. Cada proyecto puede durar entre tres y cinco meses y manejar tickets de entre US$ 1 millón y US$ 4 millones, muy por encima del promedio de otras unidades del grupo. Esta unidad, constituida en 2025, ya participa en varios procesos de cotización. La expectativa para este año, alegó, es concretar las primeras adjudicaciones, con una meta inicial de facturación de alrededor de US$ 2 millones.

En el mediano plazo, el potencial es mayor. “Cuando tengamos servicios recurrentes, esta podría convertirse en una de las empresas más grandes del grupo. Con tres o cuatro proyectos al año, podríamos hablar de facturaciones de US$ 12 a US$ 15 millones”, proyectó.

Proyección 2026

Adicionalmente, el grupo evalúa ajustes en infraestructura para acompañar su crecimiento, aunque todavía no hay decisiones cerradas. “Estamos creciendo rápido y eso nos obliga a reforzar equipos y áreas administrativas. Algunas instalaciones ya nos están quedando pequeñas”, comentó el ejecutivo. La planta principal del grupo se ubica en Lurín, donde no se descartan ampliaciones en los próximos meses.

Con todas sus unidades en marcha, el grupo proyecta elevar su facturación desde los US$ 22.8 millones alcanzados en 2025 hasta un rango de US$ 29 millones a US$ 30 millones en 2026, lo que implicaría un crecimiento de entre 25% y 30% .