¿Por qué el sector se siente preparado para competir en el corto plazo? Antonio Castillo, director institucional del gremio, lo explica.

Financiación al alza

De acuerdo con la investigación, 67% de los empresarios encuestados, es decir, 7 de cada 10 industriales, indicó tener intenciones de inversión para el año siguiente, un periodo electoral. En efecto, Antonio Castillo, director institucional del gremio, refiere que esta alta probabilidad responde a la necesidad de alinearse con la transformación digital mundial y, con ello, fortalecer la competitividad.

“Buena parte de la inversión está destinada a ampliaciones de planta y mejoras tecnológicas. La mayoría [de empresas] está digitalizando sus líneas de producción: está implementando modelos de automatización con robótica. Esto se está haciendo en un momento en que hay un tipo de cambio bajo. [...] Son decisiones para poder enfrentar la competencia, porque los industriales saben que van a venir inversiones nuevas al país y la competencia ya no va a ser solo del mercado externo, con importaciones, sino también interna", puntualiza.

En ese sentido, añade: “Las industrias del Perú usan muchos insumos importados y requieren estar perfeccionando constantemente su tecnología. ¿Por qué? Porque los aranceles en Perú para insumos y bienes de capital son cero. [...] Entonces, el mercado bien abierto exige que siempre se esté mejorando el aspecto digital".

Expectativas para el año electoral.

La percepción sobre el empleo también va cuesta arriba: el 61% de los empresarios tiene previsto contratar personal adicional en 2026.

“Lo que justifica esta dinámica es que, básicamente, las empresas se ven empujadas por la economía. La economía está dando resultados bastante altos. [...] Hemos llamado a las empresas para consultar si es que se trata de una decisión estructural o de corto plazo. Resulta que es estructural para nutrir un nivel de competitividad. La parte política está presenta con alta incertidumbre, pero no es la variable principal en las decisiones empresariales ahora”, subraya el vocero.

Expectativas para el año electoral.

¿Mirada favorable al 2026?

Sigue sorprendiendo la información que se recabó de la muestra representativa de 202 industriales pertenecientes a metalmecánica, alimentos, productos de plástico y caucho, sustancias y químicos, textil y confecciones, bebidas, productos pesqueros y —entre muchos otros— papel.

Así, se reveló que el 49% de los empresarios espera que la situación de la economía peruana se mantenga en el año 2026; en tanto, el 45% prevé que mejore . En esa línea, solo el 6% de los encuestados tiene expectativas desfavorables sobre la economía para el próximo año.

“Con la llegada del presidente Jerí, ha habido una situación de mayor confianza en el sector empresarial; sobre todo de las partes productivas. Y eso va de la línea con lo que estamos viendo en la economía: la mejora de salarios reales, la demanda interna, el incremento de volumen de importaciones de insumos industriales, la compra de bienes de capital”, argumenta Castillo.

Precisa qué rubros del sector han tenido “su mejor año”: los pesqueros industriales y los químicos. “Entonces, la evaluación [económica] general se condice con la realidad. [...] Por ejemplo, la industria tiene 580,000 trabajadores formales inscritos”.

Además, señala que la liquidez en el mercado a causa de la disponibilidad de la CTS y el retiro de los fondos de AFP “ayudan a crecer la demanda interna”.

Por otro lado, entre los aspectos que alejan una mirada de confianza se ubica la tramitología: “La tramitología, sobre todo en las municipalidades, es un problema que sí se observa bastante fuerte en sectores industriales y también productivos. Se han venido dando en licencias, penas, multas, cierres de locales”, acota.

¿Cuál es el argumento?

La lupa sobre el sector manufactura

Los resultados de la EOI evidencian que el 50% de los empresarios espera que la situación de su sector mejore durante el 2026 ; en tanto, el 41% prevé que se mantenga. Como cifra más pequeña, pero no menos importante, está el 9% que augura perspectivas desfavorables.

Castillo insiste en la importancia del respaldo del Ejecutivo: “Ha habido una declaración del presidente para que haya medidas efectivas con el objetivo de fomentar la inversión industrial. José Jerí sí es una persona que cree en el sector industrial como una alternativa al desarrollo del país. Por otro lado, hemos participado en la construcción de un plan verdadero de mediano plazo, no solo de corto plazo, contra la inseguridad. [...] Los comités han dicho que sí se está afrontando el tema”.

Asimismo, considera que, aunque falta mucho, se han registrado avances en los procesos vinculados con “el papeleo”: “Ha habido desregulación en toda la parte de multas y en los temas de medio ambiente. Y hay medidas concretas en eliminación de trabas. Por ejemplo, por cada 100 trabajadores se debía tener una asistenta social colegiada. Eso ya se eliminó. Estamos eliminando también cerca de 320 acciones que llevaban a retrasos en la parte de inversiones”.

Sector manufacturero en 2026.

Clima para invertir

Las miradas saludables tanto hacia la economía nacional como a la manufactura se apoyan en variables que funcionan como “catalizadores” para mejorar el desempeño general.

Al respecto, los empresarios han sido enfáticos: el 53% apuntó a la estabilidad política y económica; el 49% mencionó a la lucha efectiva contra la inseguridad ciudadana; y el 26% recalcó un mayor dinamismo de la actividad económica.

“A pesar de todos estos desafíos, existe la percepción de que el gobierno actual lo está tomando seriamente. Posiblemente no lo resuelva, pero sí, por lo menos, hay una acción. [...] Los ministros también se están acercando muy abiertos a la SNI. [...] Puedo manifestar con toda claridad que hay un nivel de confianza superior a los años previos”.

A ello se suma que una parte de la industria está anotando en sus agendas la misión de expandirse de manera internacional. ¿Se trata de una mera intención? Castillo responde:

“El 62% de industriales exporta. De ahí hemos planteado la pregunta de si esta cantidad se va a instalar en el exterior, si se va a internacionalizar. Y nos llama la atención que un grupo interesante, un 16%, ya esté pensando en instalarse, y un 3% lo está evaluando. [...] La tendencia del Perú es ahora buscar también ampliar el mercado; o sea, ya no solamente hacer una comercialización FOB”, expresa.

La lista de elementos favorables.

Inseguridad ciudadana al acecho

Felipe James es la cabeza de la Sociedad Nacional de Industrias para el periodo 2024-2026. (Foto: SNI)

En el balance de riesgos que hace la industria para el 2026, Felipe James, presidente de la SNI, se concentra en la inseguridad ciudadana.

“La inseguridad ciudadana sigue afectando a las empresas a nivel nacional. [...] El país necesita una estrategia integral y sostenida para enfrentar este flagelo. La otra tarea es seguir avanzando en los procesos de desregulación que permitan agilizar la actividad productiva y mejorar la competitividad. [...] Otro factor que puede influir en dichas expectativas es si el Estado brinda —o no— el marco adecuado para que el empresario peruano pueda competir en igualdad de condiciones frente a sus pares".

Coloca las ZEEP sobre la mesa: “La promulgación de la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas constituye un hito fundamental en la agenda de competitividad del país; sin embargo, su verdadero impacto dependerá de una implementación oportuna y de una visión de largo plazo. En esa línea, la reciente adjudicación del Parque Industrial de Ancón representa un avance importante hacia la infraestructura que requiere el país para constituir verdaderos polos industriales”.

“El dinamismo de la actividad económica en el 2026 dependerá, en gran medida, de la consolidación de estas condiciones y de que el período electoral propicie un clima de confianza y responsabilidad. El sector empresarial está dispuesto a seguir invirtiendo y generando empleo, pero requiere señales claras sobre la continuidad de políticas que promuevan formalidad, competitividad y desarrollo productivo”, concluye.