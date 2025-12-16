La industria peruana mira al 2026 con optimismo. Esto arrojó la Encuesta de Opinión Industrial. (Foto: Andina)
La industria peruana mira al 2026 con optimismo. Esto arrojó la Encuesta de Opinión Industrial. (Foto: Andina)
Camila Vera
mailCamila Vera

Para la industria del Perú, el crecimiento económico de cara al año entrante –un 2026 electoral– depende del propio mercado y, a la vez, de la estabilidad política y la seguridad ciudadana. Sin embargo, la preocupación por estos elementos no anula la mirada positiva en varios resultados de la Encuesta de Opinión Industrial (EOI), la misma que la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) compartió en exclusiva con Gestión.

