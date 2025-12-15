Despido laboral. (Foto: Difusión)
Despido laboral. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empleo
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Con el fin de año también concluyen relaciones laborales en distintas empresas y por diversos motivos. Por eso,

Quiroga comentó que la mayoría de desvinculaciones que ocurren a fin de año se deben a “despidos arbitrarios”, seguido de la “no renovación de contratos” al término del mismo y, en menor proporción, las “renuncias voluntarias”.

Ante este tipo de situaciones, el trabajador debe conocer los beneficios que le corresponden, según sea el caso. Por ejemplo,

LEA TAMBIÉN: Implicancias legales y tributarias de tener dos trabajos: ¿Puede ser causal de despido?

En el caso de una persona que renuncia por voluntad propia, a esta le corresponde una liquidación que consiste en el abono de vacaciones y gratificaciones truncas, además de un porcentaje de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) calculada hasta la fecha en que concluyen sus labores en la empresa. La misma figura aplica para quienes terminan sus contratos y no les renuevan.

Tanto la indemnización como la liquidación deben abonarse como máximo 48 horas después del fin de la relación laboral.

Para recibir detalles de esta y otra situaciones, Quiroga Rodríguez dijo que los empleados pueden contactarse con la Subgerencia de Trabajo y Derechos Fundamentales del MTPE, que brinda el servicio gratuito de asesoría y orientación para resolver todas las dudas que tengan sobre sus relaciones de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR

¿Te vas antes de tu hora de salida? Esto puede ser causal de despido
Ni 20 años te salvan: en qué caso la antigüedad no blinda frente a un despido
Implicancias legales y tributarias de tener dos trabajos: ¿Puede ser causal de despido?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.