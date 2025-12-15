Con el fin de año también concluyen relaciones laborales en distintas empresas y por diversos motivos. Por eso, es oportuno que el trabajador conozca los derechos que le corresponden cuando cesa su vínculo con su empleador, explicó César Quiroga Rodríguez, vocero del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Quiroga comentó que la mayoría de desvinculaciones que ocurren a fin de año se deben a “despidos arbitrarios”, seguido de la “no renovación de contratos” al término del mismo y, en menor proporción, las “renuncias voluntarias”.

Ante este tipo de situaciones, el trabajador debe conocer los beneficios que le corresponden, según sea el caso. Por ejemplo, si el trabajador tenía contrato a plazo indeterminado y fue despedido, le corresponde una indemnización de un año y medio por año trabajado, con un tope máximo de 12 sueldos.

En el caso de una persona que renuncia por voluntad propia, a esta le corresponde una liquidación que consiste en el abono de vacaciones y gratificaciones truncas, además de un porcentaje de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) calculada hasta la fecha en que concluyen sus labores en la empresa. La misma figura aplica para quienes terminan sus contratos y no les renuevan.

Tanto la indemnización como la liquidación deben abonarse como máximo 48 horas después del fin de la relación laboral.

Para recibir detalles de esta y otra situaciones, Quiroga Rodríguez dijo que los empleados pueden contactarse con la Subgerencia de Trabajo y Derechos Fundamentales del MTPE, que brinda el servicio gratuito de asesoría y orientación para resolver todas las dudas que tengan sobre sus relaciones de trabajo.