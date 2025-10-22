Contratación laboral. (Foto: Pixabay)
Contratación laboral. (Foto: Pixabay)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empleo
Paolo Rojas
mailPaolo Rojas

Muchos trabajadores optan por tener un segundo empleo o “chamba” para complementar sus ingresos. Esta decisión responde a múltiples factores estructurales, desde la persistente informalidad hasta la insuficiencia de los ingresos del trabajo principal.

TE PUEDE INTERESAR

Expectativas de contratación se contraen: solo cuatro de cada 10 empresas aumentaría planilla
Mayor facturación de empresas, ¿significa mayor contratación? Así ven el panorama gerentes y dueños
Contratación TI: ¿por qué la universidad no es un diferencial para conseguir empleo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.