Presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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, a quien acusaron de haber revelado la existencia de un presunto complot para destituir a Pedro Castillo.

Rospigliosi mencionó que

“Como es obvio, es una ridiculez. Como ustedes saben, el golpista Pedro Castillo fue vacado por el Congreso el 7 de diciembre del año 2022 porque cometió el delito más grave que se puede cometer contra la democracia: intentar un golpe de Estado justamente el día en que estaban saliendo a luz, en el propio Congreso, toda la corrupción de la gavilla de delincuentes que él encabezaba”, señaló en declaraciones a la prensa.

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, sobre una supuesta injerencia suya en decisiones ministeriales.

“Tonterías de ese tipo que son falsedades absolutas. En mi condición de congresista no puedo ordenarle nada a ningún ministro ni a un presidente de comisión del Congreso”, añadió.

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Como se recuerda,

La denuncia se basaría en las declaraciones de Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, que para Juntos por el Perú es la admisión de un complot.

“Sacar al señor Castillo no fue sencillo (…) Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. Fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya”, declaró Torres durante una entrevista en Ahora y en La Hora.

El titular del Congreso también señaló que en el debate entre los equipos técnicos entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú se difundieron “mentiras groseras” sobre él. (Foto: Congreso)
El titular del Congreso también señaló que en el debate entre los equipos técnicos entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú se difundieron “mentiras groseras” sobre él. (Foto: Congreso)

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