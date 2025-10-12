La industria de los drones se ha consolidado como una de las tecnologías de mayor impacto en el mundo. Se estima, en ese sentido, que alcanzará un valor superior a US$ 54,6 mil millones para el año 2030, según Drone Industry Insights.

Este crecimiento está impulsado por la automatización, la seguridad operacional y la sostenibilidad. ¿Cómo va Perú en la materia?

Drones: el impacto económico

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James Callao, destacó la necesidad de desarrollar una industria aeroespacial sólida, capaz de contribuir al desarrollo económico sostenible del Perú, como ya ocurre en Corea del Sur, Israel o Suecia.

En dichos países la inversión en defensa ha impulsado la innovación civil, la creación de empleo y las cadenas de valor industriales.

“Apostar por drones significa también generar nuevas industrias locales: desde software de control y navegación hasta materiales compuestos, sensores, comunicaciones y servicios especializados” , señaló Callao durante el Foro Industria e Innovación de Drones, organizado por la Asociación Nacional de Drones (ASDRON), la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la Embajada de Suecia y la SNI, en el marco de la Feria Internacional EXPODRON 2025.

“El Perú necesita construir una visión nacional para la industria de drones, basada en tres grandes pilares: innovación y transferencia tecnológica; capital humano y formación profesional; y un ecosistema industrial y regulatorio competitivo”, agregó.

El vocero destacó que las Fuerzas Armadas, la industria privada y la academia están sumando esfuerzos en torno al impulso de la industria de drones.

¿Qué economías impulsaría la industria de los drones en Perú? (Foto: Andina)

Defensa y desarrollo aeroespacial

Finalmente, el presidente de la SNI reafirmó el compromiso del gremio industrial de seguir promoviendo espacios de diálogo y articulando propuestas concretas de política industrial en materia de defensa y desarrollo aeroespacial.

“Nuestra meta es que este foro no sea un evento aislado, sino el primer paso hacia la construcción del Plan Nacional de la Industria de Drones y Aeroespacial del Perú” , puntualizó.

Por ello, como parte de las actividades de EXPODRON 2025, ASDRON y la FAP organizaron el concurso “Drone Tech”, dirigido a estudiantes universitarios y de institutos.

La edición de este año tiene como temática “Vigilancia de la Amazonía”, con el objetivo de desarrollar soluciones que ayuden a detectar áreas deforestadas y apoyar los esfuerzos de recuperación de la selva amazónica

El foro también comprendió un panel de casos de éxito sobre el uso de drones en defensa, seguridad pública y otros sectores, moderado por Antonio Castillo, asesor corporativo de la SNI.

Por su parte, el profesor Christopher Jouannet, asociado de la Universidad de Linköping (Suecia), expuso sobre los aspectos clave para el diseño y desarrollo de drones.

El dato:

Cabe recordar que la Feria Internacional EXPODRON 2025 se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre, en la Base Aérea Las Palmas, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.