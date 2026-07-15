El costo oculto de la renuncia

Gianfranco Terzi, Regional Executive Associate de Trust Consulting, señala a Gestión que reemplazar a un colaborador puede costar entre el 30% y el 200% de su salario anual , dependiendo de su especialización en el puesto; no obstante, advierte que el verdadero choque “va más allá de la inversión en un proceso de selección”, dado que también se abarca el tiempo en cubrir la vacante, la curva de aprendizaje del reemplazo y los efectos sobre los clientes, proyectos y productividad.

Añade que, mientras llega el reemplazo, otros integrantes del equipo asumen funciones adicionales y las tareas avanzan a menor ritmo, sumado a que los líderes destinan buena parte de su tiempo a procesos de selección y entrenamiento, en lugar de concentrarse en proyectos nuevos.

Dichos costos invisibles se traducen en menor productividad, sobrecarga laboral y hasta retrasos en entregas programadas. Terzi puntualiza que el golpe puede ser mayor si se trata de la salida de “un perfil determinante para alguna función o de alto desempeño”.

La rotación laboral deja de ser saludable cuando compromete la continuidad del negocio y la capacidad de ejecutar nuevos proyectos. Foto: Pixabay / referencial

Hans Quiroz, jefe de Producto y Equipos Digitales de Inversiones IO, acota que el conocimiento perdido representa un activo mucho más difícil de recuperar que cualquier inversión en reclutamiento.

“Perder a alguien no es solo perder una silla; es perder velocidad”, sostiene. Quiroz considera que el conocimiento del trabajador renunciante es un activo “mucho más difícil de recuperar que cualquier inversión en reclutamiento”.

La desvinculación de perfiles que combinan conocimiento técnico con comprensión del negocio, como product owners o líderes tecnológicos, puede ralentizar el desarrollo de nuevos productos, afectar los tiempos de entrega y minimizar la capacidad de innovación del negocio.

¿En expansión o consolidada? ¿En qué momento afecta más la renuncia a una empresa?

Johanna Caro, gerente de Gestión Humana de Gallagher Perú, explica que cierto nivel de rotación es natural e incluso beneficioso para incorporar nuevas capacidades a las organizaciones, mas la renuncia se convierte en un problema cuando se repiten en posiciones estratégicas o responden a problemas estructurales de la propia empresa.

En esa línea, advierte que perder talento durante una etapa de crecimiento significa mucho más que iniciar un nuevo proceso de selección porque se dispone de menos colaboradores experimentados y se debilita la capacidad de ejecución en un momento “donde la empresa necesita estabilidad”.

Conforme a la Encuesta de Beneficios Gallagher 2025, el 64% de las empresas en Latinoamérica identifica la retención de talento como su principal desafío, por encima incluso de la atracción de talento o los costos de beneficios.

Las empresas destinan recursos al reclutamiento, pero el mayor impacto suele reflejarse en la pérdida de experiencia y productividad. En negocios en expansión, el impacto puede ser más contundente. Foto: referencial

Al respecto, Caro indica que la rotación se vuelve nociva cuando sobrepasa los niveles habituales del mercado y obedece a factores como un clima laboral deficiente, escasas oportunidades de desarrollo o una propuesta de valor poco atractiva para los colaboradores.

Por ello, la continuidad del negocio “entra en riesgo”; y para Caro, una desvinculación bien gestionada garantiza el ritmo de la empresa y facilita la transferencia de conocimiento y contribuye a fortalecer la marca empleadora.

Quiroz argumenta que, en expansión, el equipo suele estar trabajando cerca del límite de su capacidad, sin mucho margen. “Perder a una persona ahí no detiene solo su función puntual, retrasa el plan de crecimiento completo, porque no hay espacio para absorber el golpe sin sacrificar velocidad o calidad”, soslaya.