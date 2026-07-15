Según Gallagher, el 64% de las empresas en la región ve la retención de talento como su principal desafío. La salida de un colaborador puede afectar la productividad y retrasar proyectos, especialmente en empresas que se encuentran en expansión. Composición: Gestión
Según Gallagher, el 64% de las empresas en la región ve la retención de talento como su principal desafío. La salida de un colaborador puede afectar la productividad y retrasar proyectos, especialmente en empresas que se encuentran en expansión. Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
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La renuncia laboral implica más que la pérdida de un talento, y su impacto va más allá de lo que puede verse en los estados financieros. De acuerdo con especialistas consultados por Gestión, la desvinculación deja de ser un problema exclusivo de Recursos Humanos cuando comienza a afectar la capacidad de ejecución de un negocio, especialmente en este contexto de alta competencia por perfiles cada vez más especializados.

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