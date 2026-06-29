La Comisión de Trabajo del Congreso, en sesión realizada el pasado 23 de junio, aprobó un dictamen -elaborado en base al proyecto de ley N° 13151- el cual amplía a 15 los días de licencia por paternidad . No obstante, la medida corre contra el tiempo, pues el pasado 24 de junio culminó la legislatura ordinaria del Congreso, por lo que el dictamen ya no podrá ser visto en el pleno.

La única posibilidad para que el dictamen sea ratificado en el Congreso, sería que la Junta de Portavoces acuerde incorporarlo en la agenda de la Comisión Permanente , la cual está autorizada para sesionar hasta el 15 de julio , indicó José Cevasco, exOficial Mayor del Congreso. “Si la Junta de Portavoces decide incluir este dictamen en la agenda, sí se podrá ver en la Comisión Permanente”, remarcó.

La Comisión Permanente podrá votar los dictámenes que hayan quedado pendientes en la agenda del pleno, además de los que decida incluir la Junta de Portavoces, “siempre que no sean leyes que modifiquen la Constitución ni leyes orgánicas, ni insistencias, pues en esos casos se requiere de aprobación por mayoría calificada”, explicó Cevasco.

En caso la Junta de Portavoces no acuerde incluir en la agenda de la Comisión Permanente el dictamen que amplía la licencia por paternidad, este “pasará al archivo”, anotó Cevasco.

Cabe recordar que este es un nuevo intento del Congreso por ampliar la licencia por paternidad a 15 días. Hace dos años aprobó un dictamen similar, pero la autógrafa de ley fue observada por el Ejecutivo en aquel momento, pues además de extender los días de licencia, se incluían otras medidas, como ampliar la protección contra el despido del padre.

Impacto de la ampliación de la licencia por paternidad

Si bien en el Perú el periodo de licencia por paternidad está por debajo del promedio de días que se otorga en otros países de la región, la medida implicaría un alza en el costo laboral y afectaría la operatividad en algunas empresas, indicó César Puntriano, abogado laboralista del estudio Muñiz.

“En el caso de la licencia por paternidad, el costo recae en el empleador, no existe subsidio. En cambio la licencia por maternidad es financiada por EsSalud. Entonces, la medida ampliaría el costo laboral, especialmente para las micro y pequeñas empresas”, subrayó Puntriano.

“También se afectaría la operatividad en sectores con alta rotación, como seguridad o construcción. En esos casos es muy difícil cubrir las ausencias. Al incrementar en 50% la ausencia por paternidad, se va a hacer más complicado la operatividad en estos sectores”, sostuvo Puntriano.

Por otro lado, el especialista refirió que en otros países existe un esquema de licencia compartida. “Es un paquete de días de licencia que pueden compartir el papá o la mamá. Eso me parece mucho más razonable, una bolsa común y se van repartiendo. Es una alternativa interesante”, anotó Puntriano.

Licencia por paternidad: casos particulares

La actual legislación laboral establece dos situaciones en que el periodo de licencia por paternidad puede duplicarse a 20 días: en caso de un parto múltiple o en caso de un parto prematuro. Por parto múltiple se entiende a más de uno, es decir, desde mellizos. Y por parto prematuro se ha fijado al nacimiento anterior de la semana 37 de embarazo.

Asimismo, hay casos en que la licencia por paternidad puede ampliarse a 30 días: por nacimiento con enfermedad congénita terminal, discapacidad severa o por complicaciones graves en la salud de la madre.

Y si la madre fallece durante el parto o mientras goza de su licencia por maternidad (98 días), el periodo pendiente de goce puede ser transferido al viudo.