Actualmente el periodo de licencia por paternidad es de 10 días, en los casos de parto natural o cesárea. Foto: Getty.
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José Carlos Reyes Leyva
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En el Congreso de la República avanza una iniciativa legislativa que amplía el periodo de licencia por paternidad, tanto para los trabajadores del sector público y privado. Actualmente el periodo de licencia por paternidad es de 10 días, en los casos de parto natural o cesárea.

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