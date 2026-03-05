El Congreso de Brasil dio luz verde, por unanimidad, a un dictamen que aumenta la duración del permiso de paternidad de 5 a 20 días.

Este proyecto pasó primeramente por la Cámara de Diputados y luego por el Senado, y ahora solo falta el visto bueno del presidente Lula da Silva para que tenga ael rango de ley.

De esa manera, el gigante sudamericano cuadruplicará los días de licencia por paternidad, aunque este se dará de forma gradual: en un inicio será de 10 días en el primer año de vigencia, subirá luego a 15 y posteriormente, a 20 días.

Según la iniciativa, el padre recibirá una remuneración pagada por la Seguridad Social pero no podrá ejercer otra actividad remunerada porque deberá también participar en los cuidados del bebé.

Brasil se convierte en una de las economías sudamericanas con la mayor flexibilidad en cuanto a licencias por paternidad. Foto: Pixabay.

“(Se busca) un mayor equilibro en la repartición de responsabilidades entre hombres y mujeres”, dijo Ana Paula Lobato, senadora ponente del proyecto.

Con esta nueva ley, Brasil pasará a ser uno de los países de Latinoamérica con las licencias de paternidad más generosas, considerando que las mujeres tienen 120 días de descanso postparto.

En Colombia, Paraguay y Venezuela, dan cerca de dos semanas, mientras que en Perú, 10 días a los padres. En la otra cara de la moneda, Argentina apenas concede dos días.

Con información de EFE.