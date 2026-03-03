Trump anunció también protección militar para buques que transiten por mar pérsico. Foto: EFE
Trump anunció también protección militar para buques que transiten por mar pérsico. Foto: EFE
, ordenó que se proporcione, a precios “muy razonables”, seguros y garantías en favor de todas las embarcaciones comerciales que transiten por el golfo Pérsico, especialmente, para aquellas dedicadas al sector energético.

A través de un post en Truth Social, el mandatario precisó que de ser necesario, la Armada de los Estados Unidos escoltará busques cisterna a través del Estreco de Ormuz “lo antes posible”.

“Pase lo que pase, El poderío económico y militar de Estados Unidos es el mayor del planeta. Próximamente se tomarán más medidas”, escribió.

Trump detalló que el anuncio se dio, “con efecto inmediato”, a la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) a fin de mitigar los impactos del conflicto político con Irán en la industria naviera.

Varios buques anclaron frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos por las interrupciones en la navegación en el Estrecho de Ormuz durante el conflicto en curso. Foto: Bloomberg

Tras las declaraciones de Donald Trump, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), subió 4.7% hasta los US$ 74.56 por barril.

Según Ebrahim Yabari, general de la Guardia Revolucionaria de Irán, , espacio por donde pasan unos 15 millones de barriles de petróleo al día un 20% del crudo mundial—.

En estimaciones del analista Tom Essaye para Sevens Report, si este paso se ve interrumpido por un tiempo prolongado, los precios del petróleo aumentarán de forma sostenida.

“Esta situación podría derivar en un incremento de los precios de productos básicos que dependen de la energía, como la gasolina y la electricidad, lo que reduciría el gasto de los consumidores”, apunta Essaye.

